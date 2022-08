Sorties jeux : Teacup Mobile, Survivor!.io, Automatoys, AngryCup

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Teacup Mobile, Survivor!.io, Automatoys, AngryCup.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

AngryCup (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 939 Mo, iOS 11.0, Alexander Koshelkov) AngryCup est un jeu mobile basé sur vos sentiments, une approche originale. Cours vite, saute haut et évite les pics et autres monstres sur ton chemin ! Attention, le jeu est difficile ! Tout est dans l'observation et le timing, comme dans tout bon jeu de plateforme classique. Télécharger le jeu gratuit AngryCup





Tap Force (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v0.1, 246 Mo, iOS 11.0, Race Cat) Bienvenue sur Tap Force ! Retournez dans les années 90 et nettoyez les rues de Metro City dans ce nouveau RPG de combat automatique !



Rassemblez une équipe de combattants pixel 16 bits ultimes et utilisez-les pour combattre avec ou contre d'autres joueurs. Armez vos citoyens en développant votre boutique d'armes qui fonctionne même lorsque vous êtes hors ligne ! Télécharger le jeu gratuit Tap Force





Survivor!.io (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.12, 208 Mo, iOS 11.0, HABBY) De dangereux zombies attaquent toute la ville ! La ville est en danger ! Réveillé par l'épreuve des rêves, vous n'avez pas d'autre choix que d'endosser le rôle du héros qui va sauver la ville !

En tant que guerrier humain au potentiel illimité, vous et les autres survivants devrez ramasser vos armes et combattre ces zombies maléfiques et dangereux !

La horde est bien plus nombreuse que vous - toute erreur et vous serez pris dans une situation désespérée !



Voilà un jeu d'action effréné où vous pouvez affronter plus de 1000 monstres à la fois ! Oui, vous avez bien lu, il va y avoir du sport. Attention, le jeu ne s'arrête pas à ça, il propose un expérience de compétence rogue-lite avec des combinaisons illimitées pour une évolution sans limite. Télécharger le jeu gratuit Survivor!.io





Space Leaper: COCOON (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.32, 1,5 Go, iOS 10.0, DAMO NETWORK LIMITED) Un jeu franchement décalé avec des chats et des filles... Un jeu de type roguelike conçu en pixel-art avec une patte graphique assez originale. Difficile de le catégoriser, il faut l'essayer pour comprendre.



"Pars dans des aventures générées de manière aléatoire et découvre les secrets cachés dans les profondeurs de l'univers. Mais n'oublie pas que tu dois les partager avec moi ! Complète l'Arbre des talents correspondant à chat-que saison pour gravir les échelons et débloquer d'autres moyens d'exploration, et tu seras peut-être — je dis bien peut-être — à mon niveau." Télécharger le jeu gratuit Space Leaper: COCOON





Matchday Manager (Jeu, Sports / Stratégie, iPhone / iPad, v2022.4.4, 253 Mo, iOS 14.0, Playsport Games Ltd) Voici un nouveau jeu de gestion de football qui se dit "novateur". Comme dans un certain Football Manager, il faut prendre en charge son propre club dans un festival footballistique conçu autour du joueur et en affrontant les autres entraineurs du monde entier.



Recrutement des joueurs, choix de la tactique, ajustement pendant les rencontres, construction du stade, amélioration des sportifs et plus encore. Télécharger le jeu gratuit Matchday Manager





Journey of Greed (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.13, 772 Mo, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) Naviguez en haute mer assez longtemps, et vous pourriez vous retrouver sans amis. Comment ne pas avoir d'amis peut être amusant ? Fermez les écoutilles et je vais vous expliquer...



En tant que pirate, marin ou n'importe quel autre personnage que vous souhaitez incarner, vous allez explorer les îles perdues avec trois autres compagnons à la recherche d'un trésor légendaire.



Votre aventure sera certainement pleine de dangers. Seuls les loups de mer les plus "courageux" et les plus "intelligents" pourront revendiquer la victoire et s'en sortir vivants avec de nouvelles fortunes.

Êtes-vous prêt ? Préparez-vous à embarquer pour une aventure sur une île et à affronter vos méchants compagnons ! Télécharger le jeu gratuit Journey of Greed





Game of Skulls (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5, 57 Mo, iOS 11.0, Webagent) Bonjour humain, pensez-vous pouvoir me battre à un simple jeu de cartes ?



Les règles peuvent être expliquées en quelques secondes, mais je parie qu'il vous faudra beaucoup plus de temps pour maîtriser le jeu. Je suis sûr que tu trouveras une stratégie astucieuse, mais je suis plutôt doué pour prévoir tes mouvements et toujours te devancer.



Si vous pensez avoir une chance, tentez votre chance. Une partie ne dure que 5 minutes. Télécharger le jeu gratuit Game of Skulls





Food Stylist (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 235 Mo, iOS 11.0, Zeste) Vous aimez les plats délicieux et dignes d’être pris en photo ? Jouez à Food Stylist, un jeu amusant et relaxant dans lequel vous pouvez composer et mettre en scène des plats étonnants et prendre d’incroyables photos culinaires.



Jouez le rôle d’un styliste culinaire et partez à la découverte de nouveaux plats, relevez le défi de la mise en scène de plats extraordinaires et prenez d’incroyables photos culinaires. Télécharger le jeu gratuit Food Stylist





Automatoys (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.4, 144 Mo, iOS 11.0, Idle Friday) Insérez une pièce, lancez une bille. Touchez, tournez, inclinez et pivotez chaque mécanisme pour aider la bille à se frayer un chemin jusqu'à la victoire. Chaque Automatoy est un parcours unique d'obstacles mécaniques. Les fans de Perplexus peuvent l'essayer les yeux fermés ! Télécharger le jeu gratuit Automatoys





Among Gods! (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, 1,3 Go, iOS 9.0, DianDian Interactive Holding) Les pouvoirs du Dieu de la Lumière, protecteur des humains, ont décliné tandis que ceux du Dieu des Ténèbres ont recommencé à croître.



Les Ténèbres se répandent sur la terre, séduisant d'innombrables héros avec sa malice. Le pays est au bord de la destruction et tu te bats aux côtés de centaines de héros légendaires de différentes factions pour le sauver. Entraîne-le pour en faire des guerriers de premier ordre et vaincs les ténèbres avant qu'elles ne dévorent le pays.



Constitue ton équipe légendaire et lance toi dans une aventure épique en 3D qui tire partie des dernières puces Apple ! Télécharger le jeu gratuit Among Gods!





Nouveaux jeux payants iOS :

Teacup Mobile (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 549 Mo, iOS 11.0, Whitethorn Digital) Teacup est un jeu d'aventure narratif court et sain qui met l'accent sur l'exploration et la progression non linéaire.



Vous incarnez Teacup, une jeune grenouille timide et introvertie qui adore boire du thé et lire. La veille du jour où elle doit organiser un goûter chez elle, elle se rend compte qu'elle n'a plus de thé. Elle doit donc s'aventurer dans les bois qui l'entourent pour trouver les herbes dont elle a besoin pour réapprovisionner son garde-manger. Vous êtes libre d'aborder la liste des ingrédients que la tasse de thé doit rassembler dans l'ordre que vous souhaitez. Trouvez votre propre chemin dans le monde de Little Pond. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez les charmants habitants de la forêt. Certains sont bavards, d'autres sont grincheux, mais tous vous prêteront une oreille attentive au cours de votre aventure. Télécharger Teacup Mobile à 4,99 €





Power Spikdes II (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.0, 165 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) POWER SPIKES II est un jeu de sport sorti en 1994 par VIDEO SYSTEM.

Il propose le mode Hyper (avec des coups spéciaux) où les 8 équipes les plus fortes du monde s'affrontent avec les équipes mondiales masculine et féminine dans ce volley-ball de combat futuriste.



Ces dernières années, SNK s'est associé à Hamster Corporation pour transposer de nombreux jeux classiques de la NEOGEO sur mobile avec des commodités modernes comme les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter le gameplay. Télécharger Power Spikdes II à 3,99 €