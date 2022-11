Sorties jeux : This is Hell, FM 2023 Mobile, A Memoir Blue et Mad Skills Snocross

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement This is Hell, Football Manager 2023 Mobile, A Memoir Blue et Mad Skills Snocross.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Golden Tee Tournament Edition (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v4.06, 301 Mo, iOS 14.0, Incredible Technologies, Inc.) Que vous soyez un nouveau venu ou un vétéran de Golden Tee Mobile, Tournament Edition vous offre une expérience amusante et compétitive. Foncez dans de nouveaux types de jeu au rythme effréné, conçus pour vous procurer un maximum de sensations en un minimum de temps ! Affrontez des joueurs des quatre coins du monde dans des scrambles d'un seul trou ou des parties de 9 trous !



Ce qui n'a pas changé, c'est ce qui fait de Golden Tee le premier jeu vidéo de golf au monde : une personnalisation unique et originale des personnages, des parcours à couper le souffle et un mode de jeu qui vous donne un contrôle total sur votre swing ! Télécharger le jeu gratuit Golden Tee Tournament Edition





Rooms of Dread (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.0.0, 108 Mo, iOS 11.0, Mousetrap Games) Le jeu de balayage Rooms of Dread est une nouvelle version du jeu classique de la mine ou du mineur. Facile à prendre en main et à jouer. Pas besoin d'apprendre des mécanismes complexes. Cependant, la maîtrise du jeu nécessitera quelques compétences sérieuses.



Complètement gratuit ! Télécharger le jeu gratuit Rooms of Dread





Toss King (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1, 26 Mo, iOS 9.0, Vikas Pawar) Toss King est un jeu basé sur la physique. Appuyez simplement sur l'écran pour déposer une pièce dans la cible. Plus le lancer est précis et doux, plus vous battrez de niveaux.



Vous pouvez y jouer n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. C'est super simple à apprendre mais difficile à maîtriser ! Si vous pensez que vous êtes assez intelligent et assez rapide, essayez-le ; ce ne sera pas aussi facile qu'il y paraît. Télécharger le jeu gratuit Toss King





GODDESS OF VICTORY: NIKKE (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v101.6 (44), 292 Mo, iOS 11.0, Level Infinite) DÉESSE DE LA VICTOIRE : NIKKE est un jeu de tir RPG de science-fiction immersif, dans lequel vous recrutez et commandez diverses jeunes filles pour former une belle équipe de filles d'anime spécialisée dans le maniement des fusils et autres armes de science-fiction uniques. Commandez et collectez les filles qui ont des spécialités de combat uniques pour créer votre équipe ultime ! Découvrez une action de tir de haut niveau avec des commandes simples et intuitives tout en profitant d'effets de combat dynamiques. Télécharger le jeu gratuit GODDESS OF VICTORY: NIKKE





Garbage Truck City Tycoon (Jeu, Éducation / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.24, 573 Mo, iOS 12.0, EMKA S.A.) Nettoyons le monde ensemble ! En collaboration avec la société d'élimination des déchets EMKA, lancez-vous dans une aventure pour nettoyer notre planète, qui est complètement recouverte de déchets. Bienvenue à Garbage City Truck Simulation.



Dans ce jeu, vous, en tant que joueur, prenez le contrôle d'un camion d'éco-recyclage équipé d'un aspirateur spécial qui aspire les déchets. En nettoyant le monde, vous gagnerez de l'argent pour acheter de nouveaux camions, des améliorations et des technologies vertes qui augmenteront vos possibilités de jeu. L'objectif principal du jeu est de souligner l'importance de l'écologie pour notre monde. Les différents environnements, qui commencent par les forêts et se terminent par les déserts, les villes et les grandes métropoles, vous montreront comment la crise climatique affecte l'environnement. Télécharger le jeu gratuit Garbage Truck City Tycoon





Flutter Butterflies (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.177, 197 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Élevez des papillons et détendez-vous dans un environnement paisible. Embellissez votre forêt pour attirer, soigner et collectionner des centaines de spécimens existant réellement dans la nature. Laissez-vous attendrir par d'adorables chenilles et admirez leur métamorphose en papillons majestueux, avant qu'ils ne prennent leur envol. Ajoutez diverses plantes et fleurs pour rendre votre forêt encore plus attractive. Télécharger le jeu gratuit Flutter Butterflies





Dragon Caffi (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.0, 454 Mo, iOS 11.0, Ddraig House Game Studio Ltd.) Dragon Caffi est un jeu d'aventure et de réflexion en monde ouvert, un pur bonheur pour tous les âges ! Ce jeu est peint à la main avec amour et animé de façon traditionnelle (sur papier dans certains cas !), et le seul but de cette petite aventure est d'être une expérience heureuse et amusante pour tous.



Vous incarnez Margo, un petit esprit renard joyeux et insouciant adopté par une famille de dragons, qui en est à la dernière étape de ses études pour devenir une boulangère de classe mondiale. En voyageant dans le monde merveilleux d'Aethwy, vous rencontrerez de charmants personnages prêts à partager leurs recettes préférées avec vous pour les cuisiner à partir d'ingrédients que vous aurez récoltés. Télécharger le jeu gratuit Dragon Caffi





Dear, Ella (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.1, 1,2 Go, iOS 13.0, Com2uS Holdings Corporation) Le dernier jeu Com2Us !



La princesse Ella a été trahie et assassinée par son oncle.

Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve un an en arrière !



Découvrez des personnages au thème animé et des bandes dessinées immersives !

Appréciez le plaisir du contrôle avec le déploiement tactique et un système unique de compétences en chaîne !



Commencez votre aventure dès maintenant avec une charmante bande de héros !

Préparez-vous à vous plonger dans Dear, Ella - un RPG à collectionner au style animé ! Télécharger le jeu gratuit Dear, Ella





Charlotte’s Table (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.00.00, 406 Mo, iOS 12.4, Netmarble Corporation) Bienvenue au Charlotte's Table où vous pouvez créer le restaurant de vos rêves !

Choisissez les plats de votre menu, ainsi que la décoration et l'ambiance de votre restaurant. De la décoration d'intérieur à la disposition des tables, jusqu'au dressage des assiettes, Charlotte's Table offre une multitude de choix pour un restaurant somptueux et accueillant qui n'appartient qu'à vous. Cuisinez un repas qui mettra l'eau à la bouche de vos clients et imaginez une expérience dinatoire qui en mettra plein la vue à la ville entière ! Jouez à des puzzles où il faut associer minimum 3 tuiles pour donner vie à votre restaurant de rêve ! Télécharger le jeu gratuit Charlotte’s Table





Mad Skills Snocross (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 342 Mo, iOS 11.0, Turborilla) Vivez le grand frisson des courses de motoneige avec Mad Skills Snocross, un jeu de course nerveux pour tout le monde. Mad Skills Snocross propose 8 motoneiges personnalisables, 100 pistes, des courses quotidiennes, des modes hors et en ligne et surtout une physique réaliste qui change du vélo et des motos.



Regardez la bande-annonce :

L'un des meilleurs jeux du genre, si ce n'est le meilleur ! Télécharger le jeu gratuit Mad Skills Snocross





Nouveaux jeux payants iOS :

This is Hell (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.12, 494 Mo, iOS 12.0, Matthew Smith) S'inspirant de jeux de rage comme Getting Over It, Jump King et Pogostuck, This is Hell est une expérience frustrante aux commandes difficiles. Chacun des deux joysticks de votre manette déplace ses poings massifs, et votre objectif est d'atteindre les portes du paradis. Qu'est-ce qui vous attend dans le paradis éternel ?



Attendez-vous à 6 heures de jeu minimum, et parfois bien plus selon votre degré de difficulté. De nombreux testeurs n'ont pas réussi à atteindre la divinité. Le pouvez-vous ?

Tout cela avec jusqu'à 4 joueurs en coopération locale. Télécharger This is Hell à 2,49 €





Football Manager 2023 Mobile (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v14.0.2, 1,7 Go, iOS 11.0, SEGA) Préparez-vous à prendre la voie rapide vers la gloire footballistique dans le jeu de gestion inégalé. Avec plus de 9 millions de ventes, Football Manager 2023 Mobile est le meilleur jeu de gestion de football et vient conforter notre place au sommet du jeu de football mobile sur le marché.



Bâtissez un effectif de superstars, développez vos jeunes prodiges en athlètes de classe mondiale et utilisez les causeries d'équipe pour gonfler vos joueurs à bloc.



Les nouveautés de FM23 Mobile sont les causeries améliorées, les transferts plus poussés, le profil de l'entraineur qui évolue et la progression des jeunes talents. Télécharger Football Manager 2023 Mobile à 11,99 €