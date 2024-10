Sorties jeux : Blood Strike, Warzone Mobile, GOKA Street, Hades et Speed Demon

Aujourd'hui, 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Blood Strike, Call of Duty: Warzone Mobile, GOKA Street, Hades et Speed Demon. C'est une sacré semaine pour les gamers !



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

GOKA Street (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v0.3.1, 237 Mo, iOS 13.0, Blay Games) Voilà un jeu de football totalement délirant et décalé, mais hautement intéressant.



Imaginez que vous deveniez un cheval puissant avec des coups de pied impressionnants, ou que vous choisissiez d'être un cyborg cool avec des compétences étonnantes ou même une fée de la forêt qui crée des pluies de pastèques. Créez votre personnage comme vous l'entendez. Différents modes de jeu vous permettront de rencontrer vos amis et des joueurs du monde entier. Des matchs jusqu'à 6 joueurs dans le parcours de carrière et les salles personnalisées vous attendent pour tester vos compétences. Il y a des trophées à gagner, des buts à marquer, des compétences à démontrer et des esprits à époustoufler ! Préparez-vous à découvrir les commandes de jeu de football les plus extraordinaires sur mobile, avec des mouvements que vous pourrez débloquer tout au long de votre parcours. Tirs en courbe, coups de pied de bicyclette, dribbles spectaculaires... Vous n'avez jamais joué au football comme ça ! Télécharger le jeu gratuit GOKA Street





Airport Boss (Jeu, , iPhone / iPad, v1.25, 394 Mo, iOS 12.0, Spiel Studios) Attachez vos ceintures et préparez-vous à embarquer vos passagers avant le décollage !



Votre mission, si vous l'acceptez, est de gérer les passagers de votre aéroport et de les guider à travers toutes les procédures d'enregistrement, de sécurité, d'immigration et enfin d'embarquement ! Montez de niveau dans différents aéroports et amusez-vous à gérer les passagers, les bagages et les avions ! Télécharger le jeu gratuit Airport Boss





Blood Strike (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.003.40, 779 Mo, iOS 10.0, NetEase Games) Le dernier FPS de NetEase est arrivé !



Avec ses commandes tactiles intuitives, vous allez pouvoir viser, tirer, courir et planer dans Blood Strike avec une grande précision. Concurrent direct de COD Warzone et autre PUBG, Blood Strike vous donne accès aux modes Battle Royale, Match mortel et Point de contrôle dès la fin du didacticiel. Seul ou en équipe, Blood Strike est spectaculaire, avec des parties nerveuses et tactiques. Attention, selon le Striker que vous avez choisi, vous aurez des capacités actives et passives différentes. Télécharger le jeu gratuit Blood Strike





Boomerang (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.7, 534 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) Dans le Monde des Dudes attaqué par des démons, un héros inattendu, le Boomerang Dude, émerge lorsqu'un bébé saisit un boomerang avec une habileté surprenante. Sa quête est de vaincre les démons en lançant son boomerang, tout en s'entraînant, en collectant et en améliorant ses armes avec des pouvoirs magiques, avec l'aide des grands Dudes. Télécharger le jeu gratuit Boomerang





Call of Duty: Warzone Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.3.4, 3,7 Go, iOS 16.0, Activision Publishing, Inc.) Le fameux Call of Duty: Warzone Mobile est arrivé ! Comme vu lors de notre test, il s'agit d'un vrai Warzone, magnifique sur les derniers iPhone et iPad, avec des options de graphismes jusqu'à la résolution 2K, et des contrôles aux petits oignons. Quel plaisir de retrouver ce Battle Royale avec ses cartes emblématiques comme Verdansk et Rebirth Island. Mais ce n'est pas tout, il y a les cartes multijoueurs Shipment, Shoot House et Scrapyard à découvrir. Et comme dans tout bon Warzone, vous pourrez améliorer vos armes, gagner de l'EXP et les apporter dans Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone pour une expérience Call of Duty connectée ultime.



Qui a déjà fait un TOP 1 sur Warzone ? Télécharger le jeu gratuit Call of Duty: Warzone Mobile





CookieRun: Witch’s Castle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.301, 853 Mo, iOS 13.0, Devsisters) Franchissez des niveaux dynamiques de tap-to-blast et explorez le château mystérieux et enchanteur de la sorcière.

Mais attention ! Les traces de la sorcière sont partout, et les dangers rôdent à chaque coin de rue !

Faites équipe avec les Cookies pour explorer et découvrir les secrets du château de la sorcière !



GingerBrave s'est échappé du four et découvre qu'il est pris au piège dans un château rempli de bizarreries magiques et de terribles traces de la sorcière !

Aidez-le à s'orienter dans le château et donnez un coup de main aux habitants qu'il rencontre en chemin. Télécharger le jeu gratuit CookieRun: Witch’s Castle





Duel Revolution (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.051, 52 Mo, iOS 11.0, Game Matter GbR) Bienvenue dans Duel Revolution, un nouveau MMO à base de duels de créatures.



Ce jeu vous emmène sur l'île de Bitacora, habitée par une variété de monstres nommés Evo. Attrapez et formez ces êtres pour vous hisser au rang de duelliste Evo le plus redoutable, tout en participant à des affrontements dynamiques en temps réel contre d'autres compétiteurs. Il y a 50 Evo distincts, dotés de compétences spécifiques, permettant de mettre en place une stratégie différente à chaque partie. Télécharger le jeu gratuit Duel Revolution





Hades (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.3, 3,4 Go, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Le portage d'Hades est une pure merveille, comme vu lors de sa sortie. Ce dungeon crawler aussi beau qu'unique vous met au défi de trouver un chemin dans le labyrinthe en constante évolution des Enfers sous les encouragements des dieux grecs. Votre quête vous attend : dans la peau de l'immortel prince des Enfers, vous combattrez à travers un dédale truffé de dangers mortels, et affronterez vos problèmes familiaux, pour accomplir votre destin dans un RPG rogue-like trépidant teinté de mythologie ancienne. Ce jeu d'aventure salué par la critique allie des combats à couper le souffle avec une narration et des graphismes d'une grande richesse.



Un try & die aussi jouissif que Dead Cells, voire plus. Télécharger le jeu gratuit Hades





Howl (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 429 Mo, iOS 12.0, astragon Entertainment GmbH) Howl se présente comme une aventure tactique au tour par tour ancrée dans un cadre folklorique médiéval. Le royaume est dévasté par une épidémie terrifiante connue sous le nom de "peste hurlante", qui métamorphose ceux exposés à son cri en créatures féroces. Le jeu vous place dans la peau d'une héroïne sourde qui brave ces périls en quête d'un antidote.



Stratégiquement, le jeu demande de planifier jusqu'à six mouvements à l'avance pour surpasser des ennemis lupins animés par la faim et la fureur. Avec une variété d'adversaires embusqués dans l'obscurité, chacun possédant des niveaux de santé variés et des pouvoirs uniques, il vous revient de concevoir les tactiques les plus efficaces pour les vaincre. Télécharger le jeu gratuit Howl





Monster Never Cry (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.05.230, 1 Go, iOS 11.0, Boltray Games) Rejoignez Monster Never Cry pour obtenir des récompenses exceptionnelles et embarquez dans un RPG anti-héros révolutionnaire !



Cher [Seigneur démon], le temps est venu de rassembler votre [Légion démoniaque] et de reconstruire la Cité exilée à partir des ruines. Remodelons le [destin] en écrasant les Guerriers menés par le Roi-héros !



Rejoignez les autres Seigneurs démons du monde entier pour découvrir la vérité sur l'invasion d'[Askr]. Avec votre puissance, nous croyons que les monstres ne pleureront jamais. Télécharger le jeu gratuit Monster Never Cry





Otter's Odyssey (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 166 Mo, iOS 11.0) Aidez la loutre perdue à sortir de la forêt ! À cause d'une tempête, elle s'est retrouvée piégée dans une jungle dense et séparée de ses amis.



Frayez-vous un chemin vers la victoire ! Vaincs les monstres féroces grâce à ton courage et à ton assurance, et utilise tes talents de sauteur et d'esquiveur.



Ne perds pas courage, petite loutre ! Tes amis t'attendent pour te retrouver. Télécharger le jeu gratuit Otter's Odyssey





Pipunka The Jumper (Jeu, , iPhone / iPad, v1.4, 184 Mo, iOS 12.0, Volodymyr Vlasenko) Pipunka The Jumper est un jeu mobile qui vous transporte dans un monde d'aventures palpitantes. Dans ce charmant jeu de plateforme, vous contrôlez l'adorable protagoniste rond nommé Pipunka, qui a pour mission de sauver ses amis jaunes des méchantes guêpes qui les ont kidnappés. Le jeu offre un gameplay captivant, des graphismes très soignés et des niveaux intéressants qui mettront à l'épreuve vos compétences et vos réflexes. Télécharger Pipunka The Jumper à 0,99 €





Slice & Dice (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.9, 112 Mo, iOS 8.0, Oliver Garland) Combat tactique de type roguelike. Prenez le contrôle de 5 héros, chacun avec son propre dé. Traversez 20 niveaux de monstres et tentez d'affronter le boss final. Si vous perdez un seul combat, vous devrez tout recommencer, alors soyez prudent (et chanceux !). Télécharger le jeu gratuit Slice & Dice





Nouveaux jeux payants iOS :

Bravo! Digital Edition (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.0, 23 Mo, iOS 11.0, Outline Development) Bravo ! est un jeu ingénieux et addictif qui comprend un pavé de score amélioré et sept dés, dont un dé spécial aux effets excitants, pour des variations et des possibilités infinies. Les joueurs doivent lancer les dés et choisir les cases à remplir pour maximiser leurs points sur le tapis de score.



Les joueurs peuvent utiliser des bombes pour commencer des blocs de carreaux séparés, collecter des cœurs et gagner des points supplémentaires pour les colonnes remplies, débloquer d'autres utilisations du dé spécial et, surtout, faire la course avec leurs adversaires pour terminer les colonnes, les rangées et les couleurs afin de gagner des points pour la fin du jeu. Télécharger Bravo! Digital Edition à 3,99 €





Deep in the woods (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 14.5, COTTONGAME Network Technology ...) "Deep in the woods" se distingue en tant que jeu de puzzle point-and-click, semblable à une œuvre d'art magnifique. Les joueurs ont la possibilité de faire défiler et de naviguer à travers des scènes méticuleusement élaborées en glissant l'écran. Cette approche unique du jeu rend les énigmes plus captivantes, tout en enrichissant la perception visuelle et en approfondissant l'immersion du joueur. Télécharger Deep in the woods à 2,99 €





Speed Demon (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.7.2, 266 Mo, iOS 13.0, Radiangames) L'un des jeux de course arcade les plus fun est de retour sur App Store. Après quelques années sur Apple Arcade, Speed Demons est disponible pour tous les joueurs sur iOS. Vitesse, collisions spectaculaires et circulation dense sont les ingrédients de ce HIT. Avec ses événements par centaines, sa tonne de véhicules divers et variés, ses autoroutes sans fin et ses 11 modes de jeu, il a toujours de quoi faire. Franchement, l'un des nos petits jeux préférés. Télécharger Speed Demon à 5,99 €