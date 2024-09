COD Warzone Mobile offre des graphismes 2K sur iOS (+ avis)

Call of Duty : Warzone Mobile arrive dans le monde entier cette semaine, après un long périple. En effet, le jeu d'Activision a été mis en précommande en novembre 2022, avec une date de mai 2023 indiquée sur l'App Store, il a été décalé à plusieurs reprises, en partie pour améliorer l'expérience avec les retours des joueurs en bêta. Avant la sortie du jeu prévue pour le printemps, soit le 21 mars, COD Warzone Mobile s'est offert un article dans l'App Store, présentant le gameplay et même une option graphique exclusive à iOS. Un moyen pour Apple de porter un nouveau coup à Android sur le terrain des jeux vidéo.

Un avantage pour les joueurs Apple

Concrètement, si vous jouez à Call of Duty : Warzone Mobile sur un iPhone 15 Pro (puce A17 Pro) ou un iPad récent (puce M1 ou ultérieure), vous aurez accès au mode "Peak Graphics" (graphismes de pointe). En d'autres termes, Warzone tournera alors en résolution 2K avec une mise en cache améliorée. L'article poursuit en révélant que le jeu disposera également d'une distance de rendu améliorée, d'une modélisation plus détaillée, d'un mappage des reflets et d'une occlusion ambiante, et bien d'autres choses encore. Une véritable claque visuelle, probablement supérieure à des titres comme Resident Evil Village ou Death Stranding.

Notre avis sur COD Warzone Mobile

Comme vu auparavant, Warzone Mobile est un véritable "Warzone" avec des graphismes et un gameplay complet. La longue bêta a permis de se faire un avis sur le premier vrai Battle Royale d'Activision sur mobile. Celui qui est un concurrent de PUGB et Fortnite ne devrait pas mettre longtemps à se hisser en haut du classement.

Call of Duty®: Warzone™ Mobile est arrivé ! Lâchez-vous dans la véritable action Call of Duty® avec un gameplay mobile FPS Battle Royale innovant, mettant en scène Call of Duty®: Warzone™ avec des combats et des armes aux graphismes réels.

Le principe du jeu reste le même, à savoir que vous prenez le contrôle d'un "opérateur" (un soldat à l'apparence particulière) et vous vous retrouvez sur une carte pouvant accueillir jusqu'à 120 joueurs. Vous récupérez des armes à feu, des explosifs et des armures en explorant des bâtiments abandonnés, puis vous utilisez ce que vous trouvez dans des combats rapides et intenses. La carte se rétrécit au fil du temps, obligeant les joueurs à s'affronter à un moment ou à un autre.

Bien qu'il se passe beaucoup de choses sur l'écran de Warzone Mobile, tout est assez compréhensible. Vous glissez sur le côté gauche de l'écran pour vous déplacer, et sur le côté droit pour ajuster la caméra. La vitesse de vos doigts influent sur la vitesse de déplacement. De gros boutons haptiques distincts sur la droite vous permettent de sprinter, de tirer ou d'équiper votre armure. Il vous suffit de toucher l'arme que vous souhaitez utiliser, de trouver un adversaire, de le mettre dans votre ligne de mire et de tirer. Il existe même une option de tir automatique, si vous souhaitez d'abord vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences de mouvement. Mais une manette reste indispensable à nos yeux car les boutons à droite sont vraiment serrés.



Parmi les autres atouts, on peut citer la fidélité au jeu original "Warzone" avec des graphismes impressionnants pour une expérience mobile, même sans avoir pu tester le mode "Graphics Peak". La qualité visuelle et l'optimisation du jeu permettent une expérience fluide sur une large gamme de téléphones et tablettes. L'intégration des fonctionnalités et des mécanismes de jeu familiers, tels que le Gulag, fait également partie des bonnes surprises, offrant aux joueurs une véritable sensation "Warzone" dans un format portable. On prend un malin plaisir à parcourir les cartes les plus célèbres comme Verdansk, tout comme à ranimer un coéquipier.

Reste que la monétisation du jeu interroge. Certains joueurs se sont plaints des microtransactions et des éléments pay-to-win qui peuvent affecter l'équilibre du jeu et l'expérience globale, mais nous n'avons pas encore pu nous y plonger. À noter que la bêta souffrait aussi de quelques soucis concernant le matchmaking et l'équilibre des parties, les bots (pour remplir certaines parties) n'étant pas très intelligents.



Nul doute que Warzone Mobile saura corriger les petits détails en question pour sa sortie officielle. Si vous aimez les FPS multijoueurs, vous pouvez foncer les yeux fermés, Warzone est encore plus abouti que COD Mobile.

Regardez la bande-annonce de lancement de Call of Duty : Warzone Mobile ci-dessous :

Date de sortie de COD Warzone sur iOS et Android

Call of Duty : Warzone Mobile sera lancé le 21 mars 2024 avec les cartes Verdansk et Rebirth Island Battle Royale. Les joueurs qui jouent à Call of Duty : Modern Warfare III et à la version PC/console de Call of Duty : Warzone bénéficient également d'une progression croisée.

Télécharger Warzone Mobile

Avant son lancement, vous pouvez toujours le précommander afin de débloquer quelques récompenses le jour J. Pour ce faire, rendez-vous sur l'App Store pour iOS (ci-dessous) et sur Google Play pour Android. Attention, il faut iOS 16 minimum, 4 Go plus les contenus à récupérer au lancement et une connexion Internet.

Télécharger le jeu Call of Duty®: Warzone™ Mobile