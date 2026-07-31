Lumines Remastered fait son retour sur mobile !

Plus de vingt ans après son apparition sur PSP, le puzzle musical de Tetsuya Mizuguchi retrouve les téléphones. Sorti en 2009 sur App Store (que l'on avait partagé avec vous), puis en 2018 en version remaniée sur consoles et PC, Lumines Remastered est désormais disponible sur iOS et Android grâce à un portage signé Sound Games en collaboration avec Enhance. Le modèle est simple : une version d’essai gratuite (Time Attack 60 secondes et les premiers niveaux de Challenge), puis un achat unique actuellement à 8,99 € pour débloquer l’intégralité du contenu.

Un concept minimaliste, une exécution hypnotique

Le principe n’a presque pas changé depuis la sortie de Lumines en 2004. Des blocs 2×2 de deux couleurs tombent dans une grille. Il faut les orienter pour former des carrés monochromes. Une barre verticale, synchronisée au rythme de la musique, balaie ensuite le plateau de gauche à droite et efface les groupes complets. Plus on enchaîne les carrés avant le passage de cette « timeline », plus le multiplicateur de score grimpe. On pourrait le résumer à un Tetris en carrés, mais cette description passe complètement à côté de l’essentiel.

Ce qui rend Lumines unique, c’est la fusion totale entre gameplay, son et image. Chaque rotation, chaque placement, chaque effacement produit une note, un effet ou une percussive qui s’intègre parfaitement à la piste en cours. Avec un casque, on a l’impression de jouer de la musique plutôt que de simplement résoudre un puzzle. Le cerveau bascule rapidement dans un état de flow où les décisions deviennent presque automatiques.

Des « skins » qui changent tout

Pour éviter la lassitude, le jeu bascule régulièrement d’un univers à un autre. Couleurs des blocs, fond animé, effets sonores et morceau changent d’un seul coup. Ces transitions peuvent surprendre, mais elles relancent l’attention et entretiennent une sorte de brume ludique très caractéristique. On retrouve plus de 40 stages (ou « skins ») aux ambiances house, trance et techno, composés notamment par Takayuki Nakamura et Katsumi Yokota. La bande originale est d’ailleurs disponible séparément sur les plateformes de streaming comme Spotify.

Des commandes tactiles étonnamment précises

Le jeu recommande une manette dans sa description App Store, ce qui peut faire craindre des commandes tactiles bâclées. En réalité, elles sont excellentes. Trois grandes zones (gauche/droite, rotation, chute rapide) occupent l’écran sans masquer le plateau. Les erreurs de doigt restent rares, même quand le rythme s’accélère. Les manettes Bluetooth sont donc prises en charge, tout comme les sauvegardes cloud et un mode versus local en écran partagé.

Pour qui ?

Les nostalgiques de la version PSP ou de la remaster console retrouveront exactement ce qu’ils aimaient, avec une présentation encore plus soignée. Les nouveaux venus à la recherche d’un puzzle hypnotique et rythmique ont là l’une des meilleures propositions du genre sur mobile. Le essai gratuit permet de juger en quelques minutes si le feeling passe. Si c’est le cas, l’achat vaut clairement le coup sur App Store ou Play Store. Rappelons qu'il existe aussi les émulateurs PSP sur iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit LUMINES REMASTERED