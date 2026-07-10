EA College Football Mobile 27 : le football américain universitaire débarque sur iOS

Electronic Arts lance EA College Football Mobile 27, la toute première adaptation officielle de sa célèbre série de football américain universitaire sur smartphones. Longtemps réservée aux consoles, la franchise arrive enfin sur iOS et Android, permettant aux fans de vivre l’expérience du College Football directement depuis leur téléphone.

Le jeu met particulièrement l’accent sur l’ambiance unique du football américain universitaire : traditions, rivalités historiques, ambiance de stade et moments emblématiques de la saison. Même si vous n’êtes pas un passionné de la NFL, le College Football possède une identité très forte, avec des universités mythiques, des chants, des mascottes et des confrontations légendaires qui font toute sa saveur. Un peu comme au basket.

Les points forts du jeu

EA College Football Mobile 27 propose un gameplay inspiré des vraies rencontres de College Football, avec des mécaniques adaptées au mobile tout en conservant l’intensité et la stratégie du sport. Vous pourrez représenter de vraies universités et vivre des événements en lien avec la saison en cours. Sans oublier la possibilité de rejouer des confrontations mythiques.



Regarder la bande-annonce officielle du jeu :

Des modes de jeu riches

EA College Football Mobile 27 propose deux piliers principaux :

Ultimate Team : Collectez des joueurs, construisez votre équipe idéale, gérez la chimie et participez à des défis saisonniers.

: Collectez des joueurs, construisez votre équipe idéale, gérez la chimie et participez à des défis saisonniers. Dynasty Rush (bientôt disponible) : Un mode plus profond où vous gérez un programme sur plusieurs saisons, avec recrutement, portail des transferts et décisions stratégiques à long terme.

Une immersion soignée Le jeu met en valeur les traditions et l’atmosphère du College Football à travers des graphismes améliorés, des environnements de stades immersifs et une présentation fidèle aux jours de match.

Disponibilité dans les pays francophones

Le jeu est disponible dès maintenant sur l’App Store et Google Play dans de nombreux pays, dont la Suisse et le Canada, pas encore en France ou en Belgique.

Avec ce lancement, EA continue d’étendre ses grandes licences sur mobile après le succès d’EA Sports FC Mobile.

Télécharger le jeu gratuit EA College Football Mobile 27