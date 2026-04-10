Borderlands Mobile est disponible sur l’App Store américain

Alors qu'on passe des heures sur The Division et Tomb Raider Reboot, Zynga vient de lancer discrètement Borderlands Mobile, la version mobile de la célèbre franchise de looter-shooter développée par Gearbox. Le jeu est gratuit et disponible dès maintenant... mais uniquement sur l’App Store américain pour le moment. On a hâte de le voir débarquer en France, Belgique, Suisse, Canada, etc.

Un vrai Borderlands sur mobile

Borderlands Mobile reprend l’esprit chaotique et déjanté de la série avec :

Son style graphique cel-shaded si caractéristique

Des combats explosifs et nerveux

Un système de loot frénétique (armes folles, équipements légendaires…)

Des missions variées : Campagne, Tower of Terror et Circle of Slaughter

Vous incarnez un Vault Hunter et partez explorer un univers en constante évolution, affronter des corporations avides et ouvrir des Vaults légendaires. Le jeu promet une personnalisation poussée de votre façon de jouer grâce à un large arsenal d’armes (pistolets, fusils à pompe, lance-roquettes…).

Contenu actuel et à venir

Au lancement, une seule classe est disponible : le Summoner. Les autres classes et options de personnalisation seront ajoutées progressivement dans les mises à jour futures, probablement avec la sortie mondiale.



Le jeu est actuellement entièrement gratuit et sans monétisation. Il propose un Battle Pass, mais seule la version gratuite est accessible pour l’instant. La version premium arrivera plus tard.



Nos amis d'IGN ont déjà publié une vidéo de gameplay qui donne plutôt envie !

Développé par NaturalMotion ?

Le développement semble avoir été mené par le studio londonien NaturalMotion (connu pour Star Wars: Hunters, malheureusement fermé après moins d’un an). C’est la première fois que Zynga puise dans le catalogue Take-Two (propriétaire de Gearbox depuis juin 2024) pour un jeu mobile.

Disponibilité

Vous l'aurez compris, pour le moment, Borderlands Mobile n’est disponible qu’aux États-Unis sur l’App Store. Il n’est pas encore accessible au Royaume-Uni ni dans les autres pays, y compris la France. Un déploiement international est attendu dans les semaines ou mois à venir.

Télécharger le jeu gratuit Borderlands Mobile