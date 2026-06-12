Oceanhorn 3 : la mise à jour « Les Secrets sous les Vagues » est disponible sur Apple Arcade

La très belle aventure d’Oceanhorn 3 continue de s’enrichir. La mise à jour 1.2.0 intitulée « Les Secrets sous les Vagues » vient d’arriver sur Apple Arcade, apportant du contenu conséquent et de nouvelles mécaniques de jeu. L'un de nos titres préférés sur la plateforme.

Rappel sur Oceanhorn 3

Si vous aviez raté sa sortie au printemps 2026, Oceanhorn 3 est un action-RPG d’aventure en monde semi-ouvert, clairement inspiré de la saga Zelda. Vous incarnez le Champion de Sol, héritier d’une lignée de héros, qui explore un vaste archipel, combat des monstres, résout des énigmes et découvre les secrets d’un univers magnifique et poétique.



Chez iPhoneSoft, nous considérons Oceanhorn 3 comme l’un des meilleurs jeux Apple Arcade actuels, et même de l'App Store tout court. Sa direction artistique soignée, son gameplay accessible mais profond, ses environnements variés et sa durée de vie généreuse en font une référence sur iPhone, iPad et Mac. C’est un vrai « Zelda-like » de qualité, parfaitement optimisé pour le tactile (mais encore meilleur avec une manette Bluetooth).

Les nouveautés de la mise à jour 1.2.0

Cette mise à jour 1.2.0 apporte un contenu important à Oceanhorn 3 :

Nouvelle île : Ville Pourpre

Plongez dans les ruines submergées de l’ancien cœur académique du Royaume Céleste pour y découvrir des trésors et du savoir perdu.

Plongez dans les ruines submergées de l’ancien cœur académique du Royaume Céleste pour y découvrir des trésors et du savoir perdu. Mausolée flottant de Manno

Un nouveau donjon disponible après avoir vaincu le Titan de la Terre. Vous y trouverez un sort dévastateur : Météorite.

Un nouveau donjon disponible après avoir vaincu le Titan de la Terre. Vous y trouverez un sort dévastateur : Météorite. Nouvelle compétence de déplacement : Propulsion-G

Une fonctionnalité très attendue qui vous permet de vous envoler librement au-dessus de la Mer de l’Ombre, rompant avec les déplacements classiques en bateau.

Une fonctionnalité très attendue qui vous permet de vous envoler librement au-dessus de la Mer de l’Ombre, rompant avec les déplacements classiques en bateau. Nouvelle tenue : Veste du Royaume Perdu

Une armure qui donne au héros l’apparence classique du Chevalier d’Oceanhorn 2.

Une armure qui donne au héros l’apparence classique du Chevalier d’Oceanhorn 2. Nouveaux ennemis : Murène prédatrice (combats sous-marins) et Automate Zombie.

: Murène prédatrice (combats sous-marins) et Automate Zombie. Nouvelles quêtes et deux nouveaux succès : « Récupérateur de savoir perdu » et « Une histoire de l’observation ».

La mise à jour renforce encore l’exploration et la verticalité du monde, tout en offrant aux joueurs de nouvelles façons de se déplacer et de combattre.Si vous n’avez pas encore commencé Oceanhorn 3, c’est le moment idéal pour vous lancer : le jeu est disponible sans achat supplémentaire sur Apple Arcade.



Vous jouez à Oceanhorn 3 ?

Qu’avez-vous pensé de cette mise à jour ? Rappelons que la saga est disponible sur App Store avec Oceanhorn 1, Oceanhorn 2 et Oceanhorn Chronos Dungeon.

Télécharger le jeu Oceanhorn 3