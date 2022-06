Oceanhorn Chronos Dungeon passe à la Golden Edition sur Apple Arcade

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Après sa sortie initiale, Oceanhorn : Chronos Dungeon de Cornfox a été mis à jour avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de contenu sur Apple Arcade. Si vous n'y avez pas encore joué, Oceanhorn : Chronos Dungeon est un jeu d'exploration de donjon inspiré de l'univers 16 bits, avec un support pour la coopération en local jusqu'à 4 joueurs et des éléments de type rogue-lites.

Oceanhorn Chronos Dungeon en version 3.0

Sur le plan narratif, Oceanhorn Chronos Dungeon se déroule après les événements de la saga principale Oceanhorn. Aujourd'hui, il a reçu la grande mise à jour "Golden Edition" qui apporte une nouvelle ville, des PNJ, des ennemis d'Oceanhorn 2, et bien plus encore sur Apple Arcade. La ville de Nexus a plus d'histoire, d'activités, de niveaux, d'objets spéciaux comme le fusil à pompe, les totems d'invocation et les missiles autoguidés. et plus encore comme des mini-jeux.



Regardez le trailer de Oceanhorn : Chronos Dungeon Golden Edition sur Apple Arcade ci-dessous :

La Golden Edition d'Oceanhorn : Chronos Dungeon est désormais disponible ; grâce à vos précieux commentaires, le jeu est meilleur que jamais. De nouvelles histoires, des secrets à découvrir, des ennemis exceptionnels et bien plus encore !

Voici la liste complète des nouveauté de cette mise à jour 3.0 :

Nouvelle ville de Nexus ! Cette colonie coincée entre les dimensions regorge d'histoires, de PNJ, d'activités et de secrets à découvrir. Partez à la chasse aux quatre armes légendaires en explorant Nexus pendant vos voyages.

De nouveaux niveaux magnifiquement illustrés, qui constituent l'épine dorsale de l'expérience Chronos Dungeon, augmentent considérablement le nombre de donjons disponibles. Les nouveaux niveaux supplémentaires permettent de faire une pause dans l'expérience de base. Affrontez des mini-boss dans leurs tanières et devenez riche très rapidement grâce aux mini-jeux de collecte de trésors !

De nouveaux ennemis issus de la saga Oceanhorn - vos sessions de jeu sont désormais beaucoup plus variées et stimulantes !

Une multitude de nouveaux objets spéciaux comme le fusil à pompe, les totems d'invocation et les missiles autoguidés.

Des bonus supplémentaires qui dynamiseront vos parties à chaque moment.

Des améliorations de tous les paramètres afin de célébrer tout le contenu existant.



Cornfox a déjà sorti Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm sur Apple Arcade fin 2019. Comme lui, Oceanhorn : Chronos Dungeon est actuellement disponible uniquement sur le service et donc pas sur l'App Store classique.

Télécharger le jeu Oceanhorn : Chronos Dungeon