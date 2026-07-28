Reigns: Beyond quitte Apple Arcade et arrive sur App Store et Play Store

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux originaux : Reigns: Beyond met fin à l’exclusivité Apple Arcade et arrive en version payante sur l’App Store et Google Play. Les préinscriptions sont déjà ouvertes, avec une sortie prévue le 12 août. Encore une information que vous découvrez en premier sur iSoft.

Un concept unique

Comme les autres jeux de la série Reigns, le principe reste simple en apparence : on swipe à gauche ou à droite (à la Tinder) pour prendre des décisions face à des situations aléatoires. Mais derrière cette simplicité se cache une profondeur tactique surprenante. Une mauvaise décision peut tout faire basculer.

Dans Reigns: Beyond, vous incarnez le leader d’un groupe de rock intergalactique. Votre mission : gérer les ressources du vaisseau, la satisfaction de l’équipage et enchaîner les concerts à travers la galaxie pour devenir une star. Entre les performances, les combats spatiaux et les rencontres insolites, chaque partie est différente.

Ce qu’on peut attendre du jeu

Plus de 1 400 cartes de décisions

de décisions Plus de 60 personnages originaux (dont Lord Requin, Strombo le mollusque intello ou Gron l’ours spatial)

originaux (dont Lord Requin, Strombo le mollusque intello ou Gron l’ours spatial) Des combats aériens contre pirates et percepteurs d’impôts

Une bande-son originale composée par Sam Webster

La possibilité de recruter des extraterrestres dans le groupe et de faire monter le volume dans tout le cosmos

Le jeu sera disponible pour 5,99 €, un tarif raisonnable compte tenu de la rejouabilité et de la profondeur proposées.

Pourquoi c’est une bonne nouvelle

Après un passage sur Apple Arcade, Reigns: Beyond devient accessible sans abonnement. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent profiter de ce titre original sans passer par un service par abonnement.

Si vous avez aimé Reigns: The Witcher ou Reigns: Three Kingdoms, cette version spatiale et rock devrait vous plaire sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Reigns: Beyond™