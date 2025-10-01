Inmost quitte Apple Arcade pour l'App Store et le Play Store

Avec Halloween qui approche, le mois d'octobre apporte toujours un mélange effrayant de mises à jour de jeux et de nouvelles sorties. Et cette année, nous avons le droit à Inmost, un superbe jeu à défilement latéral qui revient sur iOS et débarque sur Android le 28 octobre.

Signé du développeur indépendant Hidden Layer Games et édité par Chucklefish, Inmost avait conquis les joueurs sur Apple Arcade fin 2019.

Inmost fait son grand retour

Inmost plonge le joueur dans une atmosphère sombre et inquiétante. Ce jeu de réflexion à défilement latéral suit trois personnages — un chevalier explorant un château en ruine, un enfant découvrant les mystères d'une maison effrayante, et un vagabond en quête de réponses. Ensemble, avec des mécaniques de type hack & slash, ils font face à des défis d'infiltration, des énigmes à résoudre, et des monstres terrifiants. Un faux pas, et la mort ne vous ratera pas.

Inmost est un jeu de plateformes à énigmes sombre et poétique, où le scénario tient une place essentielle. Il suit trois personnages jouables liés par une même histoire. Vous allez devoir explorer un vieux château abandonné dans ses moindres recoins, éviter de vous faire repérer, terrasser vos ennemis et déclencher des pièges mortels pour échapper au mal qui rôde…

Bien que les jeux à défilement latéral rétro puissent sembler familiers, Inmost se distingue par son univers noir richement détaillé (remplis de passages secrets) et son récit captivant. Ne vous fiez pas aux pixels de la capture, Inmost est bien plus beau que cela en vrai. La bande-annonce vous donne un avant-goût de ce qui vous attend :

Notre avis

Pour moi, Inmost est un jeu de plateformes d'horreur aux finitions impressionnantes, avec une esthétique pixellisée sublime, des monstres imposants et une bande-son émouvante.

Un jeu à tester gratuitement

Proposé à 3,99 € (également disponible sur l'App Store iOS), Inmost offre une expérience de 3 à 5 heures, parfaite pour une nuit orageuse ou pour une montée d'adrénaline avant Halloween. Le début du jeu est jouable gratuitement, ce qui permet de se faire une idée de ce petit bijou.

Rendez-vous le 28 octobre.

Télécharger le jeu INMOST