Neo Cab quitte Apple Arcade pour l'App Store

Plongez dans Neo Cab, un mystère narratif cyberpunk aux couleurs néon, désormais disponible en tant qu'application indépendante sur iOS après son lancement sur Apple Arcade en 2019. Développé par Fellow Traveller et Chance Agency, ce jeu vous transporte dans les rues scintillantes de Los Ojos, une ville dominée par l'automatisation et le pouvoir des corporations. Vous y incarnez Lina, la dernière conductrice de taxi humaine, qui cherche désespérément des réponses sur la disparition de son amie Savy tout en jonglant avec les défis de son métier.

Neo Cab lutte contre la déshumanisation

Restez humain dans un monde dominé par l'automatisation. Incarnez Lina, l'un des derniers taxis humains de Los Ojos. Votre amie et unique contact dans cette ville a disparu. Sans toit ni argent, vous n'avez qu'une solution : continuer à conduire.



Rencontrez des gens. Apprenez leur histoire. Restez humain !

Dans Neo Cab, chaque trajet est une énigme. Choisissez vos clients sur la carte de la ville et engagez la conversation (en français) pour découvrir leurs histoires uniques, allant des employés de corporations aux rebelles excentriques. Chaque interaction influence l'humeur de Lina, débloquant ou bloquant des options de dialogue qui façonnent votre aventure. Vous devrez trouver un équilibre délicat entre vos besoins financiers, le maintien d'une évaluation parfaite à cinq étoiles pour rester sur la route, et votre bien-être émotionnel.

Prendrez-vous soin de votre santé mentale, ou sacrifierez-vous tout pour vos étoiles ? Ce n’est pas qu’un simple roman visuel : Neo Cab propose un scénario à embranchements riche et immersif, écrit par une équipe talentueuse incluant Leigh Alexander, Kim Belair, Bruno Dias, Duncan Fyfe, Paula Rogers et Robin Sloan. Les rues de Los Ojos regorgent de secrets à découvrir, et chaque passager pourrait détenir un indice crucial pour percer le mystère de la disparition de Savy. Conduisez, écoutez, et décidez comment tracer votre propre route dans ce monde où empathie et stratégie se mêlent.



Téléchargez Neo Cab dès maintenant sur l'App Store gratuitement (6,99 € pour débloquer le jeu complet) et plongez dans cette aventure cyberpunk captivante, bien que radicalement différente d'un Cyberpunk 2077 sur Mac.

Télécharger le jeu gratuit Neo Cab