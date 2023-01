Le RPG Various Daylife passe d'Apple Arcade à l'App Store et au Play Store

Ceux qui ont un abonnement à Apple Arcade se rappellent probablement de Various Daylife, un RPG exclusif des créateurs de Bravely Default (3DS) et Octopath Traveler (mobile, Switch et PC) proposant une histoire originale avec plusieurs classes de métiers et un système de combat intéressant. Malgré plusieurs mises à jour importantes depuis son lancement, Square Enix a retiré le jeu du service il y a quelques temps. Various Daylife a par la suite été lancé sur Nintendo Switch, PC et PS4 dans le monde entier en tant que jeu payant, avant d'arriver ce jour sur iOS et Android.

Various Daylife revient sur iOS et Android

Regardez la bande-annonce de Various Daylife ci-dessous :

Pour mémoire, le jeu de Square Enix vous met dans la peau d'un colon en 211 de l'ère impériale, et qui mène une vie bien remplie dans la ville fourmillante d'Érébie.



Vous devez au départ choisir votre personnage parmi vingt professions (guerrier, secrétaire, etc) afin de définir un type de gameplay guidé par une centaine de tâches différentes à effectuer. L'aventure est un mélange d'exploration et de combat, avec de nombreuses quêtes à effectuer. Les fans de Final Fantasy, Chrono Trigger et autres ne seront pas dépaysés. Pour se démarquer, Various Daylife ne permet par exemple que d'emporter qu'un nombre limité de rations, d'objets et de matériel de campement quand vous partirez de la ville pour affronter l'inconnu. De plus, outre votre santé, il faut composer avec une météo souvent capricieuse.



Quant au système de combat, il est également très intéressant :

Une révolution du système de combat au tour par tour classique mêlant job et capacités : un système unique qui repose sur la coopération avec vos alliés. CHANGEZ les conditions de l'ennemi, réalisez des CHAÎNES d'attaques et ne ratez surtout pas votre CHANCE d'infliger d'importants dégâts !

Si vous aviez aimé Various Daylife sur Apple Arcade, vous pouvez désormais vous le procurer sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le prix est de 24,99 € sur mobile, et près de 30 euros sur PC et console.

Télécharger VARIOUS DAYLIFE Mobile à 24,99 €