War Legends : un RTS prometteur sur mobile dans la veine de Warcraft

Le genre RTS (stratégie en temps réel) reste relativement rare sur mobile, où les puzzles et les RPG gacha dominent largement. Heureusement, des titres comme Northgard, Company of Heroes, Iron Marines Invasion ou encore Bad North montrent qu’il y a de la place pour des expériences de qualité. War Legends, développé par Spire Craft Games, est arrivé cette semaine avec l’ambition de capturer la magie des classiques comme Warcraft.

Un hommage assumé à l’âge d’or du RTS

Le jeu puise clairement son inspiration dans l’univers fantasy de Blizzard : orcs, soldats, environnements médiévaux… L’esthétique est très proche, au point que certains pourraient y voir un air de déjà-vu prononcé. Mais au-delà de ce parti pris nostalgique (pour être gentil), War Legends offre un gameplay solide et accessible.



Le contenu semble plus que conséquent (je n'ai pas encore vu la moitié je pense), ce qui permet de mieux accepter les 1,5 Go à télécharger au départ.

Des contrôles tactiles bluffants

L’un des plus gros défis d’un RTS sur smartphone est la prise en main. War Legends s'en sort admirablement bien notamment grâce à :

Une interface claire sur les bords de l’écran (jamais intrusive)

Une sélection par type d’unité ou par zone (glisser du doigt)

Des commandes intuitives et réactives

Même en pleine bataille intense, tout reste fluide et précis. Que vous jouiez sur iPhone ou iPad, les contrôles tactiles sont parmi les meilleurs du genre.

Un gameplay profond et addictif

Vous commencez par construire votre base et gérer vos ressources (or, bois, mana…). Comme dans les grands RTS classiques, vous ne pouvez pas invoquer des troupes à volonté : il faut d’abord bâtir les bâtiments appropriés, accumuler les ressources nécessaires et capturer des puits de mana pour débloquer des sorts puissants.

Le système de cartes est tout aussi intéressant : en ouvrant des coffres, vous obtenez des doubles qui permettent d’améliorer progressivement les statistiques de vos unités et bâtiments. Cela crée une belle courbe de progression, même si, au bout d'un moment, le multijoueur commence à mettre en lumière des aspects pay-to-win à surveiller.

Chaque unité dispose d’un profil détaillé très utile : il indique clairement contre quels ennemis elle excelle et face à quels adversaires elle risque de souffrir. C’est un excellent guide pour les joueurs qui ne connaissent pas toutes les interactions par cœur (ou qui ont une mémoire défaillante !).

Les combats demandent une vraie réflexion tactique :

Adapter sa composition d’armée selon l’ennemi (infanterie, unités volantes, unités lourdes…)

Utiliser les sorts pour affaiblir les lignes adverses avant d’envoyer ses troupes

Protéger ses unités vulnérables tout en maximisant l’efficacité de chacune

C’est particulièrement agréable de voir ses choix stratégiques porter leurs fruits : une bonne économie en début de partie qui permet de submerger l’adversaire, ou une contre-attaque bien menée grâce à la bonne unité au bon moment. Le hasard n'existe pas, et c'est tant mieux.

Attention au modèle économique

Le jeu est gratuit avec un système de cartes et de coffres. Si le mode solo semble équilibré au départ, le multijoueur pourrait voir émerger des aspects pay-to-win à mesure que les joueurs investissent. À surveiller dans les semaines à venir, car cela pourrait devenir le point noir de War Legends. On espère le contraire, mais quand on parle d'un jeu gratuit sur mobile, il y a très souvent un modèle économique agressif sous-jacent.

Notre avis

War Legends est une très belle surprise pour les amateurs de stratégie en temps réel sur mobile. Avec ses contrôles tactiles excellents, son gameplay solide et son ambiance fantasy inspirée du classique en personne, il s’impose comme l’un des RTS les plus prometteurs du moment sur iOS et Android (Play Store).

La note 4,5 / 5

Si vous cherchez une expérience qui rappelle les grandes heures de Warcraft tout en profitant des possibilités du tactile, n’hésitez pas à l’essayer !

Télécharger le jeu gratuit War Legends: stratégie RTS