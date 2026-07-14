 Arcade en août : Madden NFL 27 Arcade Edition, Retro Bowl College+ et NFL Retro Bowl '27

Après Pocket City 2+ le mois dernier, Apple Arcade annonce plusieurs titres pour août 2026 dont Madden NFL 27 Arcade Edition.



Comme expliqué dans un communiqué, les jeux suivants vont rejoindre le catalogue le 2 juillet : Madden NFL 27 Arcade Edition, Retro Bowl College+ et NFL Retro Bowl '27.

Ces titres offrent aux abonnés une expérience de jeu premium sans publicité ni achats intégrés. Avec plus de 250 jeux familiaux et sans interruption, Apple Arcade reste la référence pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Madden NFL 27 Arcade Edition Madden NFL 27 Arcade Edition (Jeu, Sports, iPhone, v1.4.4, VF, 2.1 Go, iOS 16.0, Electronic Arts) Apple vient d’annoncer l’arrivée de Madden NFL 27 Arcade Edition sur Apple Arcade dès le 6 août. Il s’agit d’une nouvelle version complète de la franchise, conçue spécifiquement pour le service d’abonnement, sans publicité ni achats intégrés. Le jeu propose : Des effectifs NFL à jour

Les modes Franchise et Quick Play

et Des notes de joueurs basées sur les performances réelles de la saison En mode Franchise, un moteur narratif hebdomadaire vous place dans la peau d’un General Manager. Vous devrez gérer votre équipe, faire face à des storylines évolutives, maintenir le soutien des fans et viser le titre suprême. Le jeu est entièrement compatible avec les manettes sur tous les appareils Apple. Télécharger le jeu Madden NFL 27 Arcade Edition

Retro Bowl College+ Retro Bowl College+ (Jeu, Sports, iPhone, v1.1.0, VO, 57 Mo, iOS 15.6, New Star R&D Ltd.) Retro Bowl College+ est la version complète et sans pubs de Retro Bowl College où vous devenez l’entraîneur d’une université américaine et devez gérer une équipe de 12 joueurs tout en naviguant entre les tentations de la vie étudiante. Créez vos propres conférences, Bowl Games et plus de 250 équipes, profitez du mode League Style avec les alignements réels 2022-2026 et vivez une carrière complète dans ce titre premium Apple Arcade. Télécharger le jeu Retro Bowl College+