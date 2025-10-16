NBA 2K26 Arcade Edition dunk sur iPhone, iPad et Mac

Comme promis le mois dernier, 2K Games lance NBA 2K26 Édition Arcade, la nouvelle itération de la célèbre franchise NBA 2K, disponible exclusivement sur Apple Arcade. Ce service d'abonnement d'Apple propose un catalogue de plus de 200 jeux premium, accessibles sans publicité ni achats in-app, sur l'ensemble des appareils iOS, iPadOS et macOS.

NBA 2K26 Arcade Edition

Avec le canadien Shai Gilgeous-Alexander, MVP des Finales NBA 2025 avec Oklahoma City et athlète vedette en couverture, cette version Arcade délivre l'expérience NBA 2K authentique et immersive, enrichie de mécaniques inédites et d'améliorations techniques.

Les fans plongent dans un univers basket complet via des modes phares revisités. En MyCAREER, incarnez un rookie ambitieux : créez votre avatar avec des attributs personnalisables (taille, envergure, poids, style de jeu, poste), intégrez votre franchise NBA favorite et gravissez les échelons jusqu'à devenir une légende, en menant votre équipe vers le titre suprême.



The Association, en mode GM et coach, permet de diriger une dynastie : effectuez des trades, signez des free agents, drafter des prospects et gérez le budget pour forger l'équipe invincible. L'ajout des Ères NBA introduit des simulations historiques, avec de nouvelles décennies débloquées par mises à jour régulières.



Le Créateur de MyPLAYER révolutionne la personnalisation, en mixant compétences inspirées des top stars pour un profil sur mesure. Gagnez des cosmétiques (baskets, vêtements, tatouages) via tutoriels, mini-jeux et drills innovants.



Le Quartier refait surface avec des playgrounds streetball frais, des quêtes dynamiques et des rewards exclusifs.

Autres temps forts :

Mode Paragon pour revivre les duels iconiques de superstars et légendes (nouveautés saisonnières) ;

Blacktop pour du 3v3 endiablé avec les 30 équipes NBA contre des potes en temps réel ;

Quick Match en 5v5 ou formats variés (1v1, 3v3) sur playground ;

Multijoueur pour défier d'autres MyPLAYER ;

et Mode Spectateur pour suivre l'action live ou les matchs NBA Today alignés sur la saison réelle.



NBA 2K26 Édition Arcade fait évidemment mieux que l'opus 2025, bien qu'on aurait aimé un petit gap supplémentaire au niveau des graphismes. Qui a déjà joué à NBA 2K sur un appareil Apple ?

Télécharger le jeu NBA 2K26 Arcade Edition