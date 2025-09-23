 Arcade en octobre : NBA 2K26 Arcade Edition et trois autres jeux

apple arcade iconApple Arcade a récemment enrichi son catalogue avec deux nouveaux jeux, NFL Retro Bowl ’26 et Jeopardy! Daily, mais les sorties d’octobre promettent encore plus de nouveautés avec en vedette NBA 2K26 Arcade Edition, une exclusivité du service par abonnement d'Apple.


Bien qu’Apple Arcade propose toujours d’excellents jeux indépendants, les titres basés sur de grandes franchises ne sont toujours pas assez nombreux pour attirer les joueurs les plus assidus.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

nba 2k26 arcade edition icone jeu ipa iphoneNBA 2K26 Arcade Edition (Jeu, Sports, , v1.0, 1,8 Go, iOS 13.0)

Apple Arcade annonce NBA 2K26 Arcade Edition, un jeu de sport très attendu pour le 16 octobre, après NFL Retro Bowl ’26.

Ce titre propose des graphismes impressionnants et de nouvelles fonctionnalités, comme NBA Erasdans le mode The Association, permettant de revivre les grandes époques de la NBA (de l’ère Larry Bird vs. Magic Johnson aux drafts et championnats historiques). Les joueurs peuvent créer des équipes, personnaliser leur MyPLAYER avec des modèles inspirés de légendes comme Vince Carter ou Shai Gilgeous-Alexander, et jouer en multijoueur dans MyCAREER. Les rosters sont mis à jour avec les derniers transferts, offrant une expérience immersive pour les fans de NBA.



nba 2k26 arcade edition capture jeu ipa iphone

dominoes classic tile game icone jeu ipa iphoneDominoes: Classic Tile Game+ (Jeu, Jeux de société, , v1.4.1, 214 Mo, iOS 13.0, MobilityWare)

Découvrez le plaisir intemporel et la stratégie du jeu de dominos classique avec Dominoes: Classic Tile Game+de MobilityWare, réinventé pour le mobile ! Profitez de modes de jeu comme Draw Dominoes et All Fives, affrontez des adversaires uniques, grimpez dans les classements, gagnez des récompenses quotidiennes et exprimez-vous avec des émoticônes amusantes dans cette expérience stratégique et infiniment rejouable.

dominoes classic tile game capture jeu ipa iphone

piffle icone jeu ipa iphonePiffle+ (Jeu, Casse-tête, , v1.1, 212 Mo, iOS 13.0, HIPSTER WHALE)

Piffle+ est un jeu de réflexion et d'arcade attachant où vous incarnez un chat pour parcourir des mondes colorés, accomplir des quêtes, vaincre Doc Bloc et collectionner des boules Piffle adorables. Tirez avec stratégie pour faire rebondir les boules, casser des blocs, réaliser des combos, collecter des objets et défier vos amis dans des centaines de niveaux ludiques.

piffle capture jeu ipa iphone

thomas friends TM let s roll icone jeu ipa iphoneThomas & Friends™: Let's Roll+ (Jeu, , , v7.1.0, 503 Mo, iOS 13.0, StoryToys Limited)

Thomas & Friends: Let's Roll+ permet aux enfants de 2 à 6 ans de conduire des locomotives comme Thomas ou Bruno, de construire leurs propres voies et d'explorer des lieux comme l'île de Chicalor, stimulant imagination, motricité fine et perception spatiale. Conçue pour être inclusive avec des commandes adaptées et un environnement sécurisé, l’application offre une expérience ludique sans publicités, enrichie par des mises à jour régulières et des décors variés.

thomas friends TM let s roll capture jeu ipa iphone
