 Arcade en juillet : Pocket City 2+, Dungeon Clawler+, Creatures of the Deep+, Draw It+

Après Mini Football Legends le mois dernier, Apple Arcade annonce plusieurs titres pour juillet 2026 dont Pocket City 2+.



Comme expliqué dans un communiqué, les jeux suivants vont rejoindre le catalogue le 2 juillet : Dungeon Clawler+, Creatures of the Deep+, Pocket City 2+, Draw It+. Un autre titre nommé Family Feud Pocket arrivera un peu avant, le 30 juin.

Ces titres récompensés rejoignent le service dès le 4 juin, offrant aux abonnés une expérience de jeu premium sans publicité ni achats intégrés. Avec plus de 250 jeux familiaux et sans interruption, Apple Arcade reste la référence pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Pocket City 2+ Pocket City 2+ (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0, VO, 331 Mo, iOS 13.0, Engaged Labs Inc) Pocket City 2+ est la suite très attendue du city-builder, où vous construirez et gérerez votre propre métropole tout en incarnant directement votre maire dans la ville. Vous pourrez adopter un animal de compagnie, piloter un avion de voltige, participer à des courses de rue, éteindre des incendies en hélicoptère, survivre à des catastrophes naturelles et bien plus encore dans un monde vivant et interactif. Ce titre offrira une liberté inédite entre construction et vie de maire. Télécharger le jeu Pocket City 2+





Dungeon Clawler+ Dungeon Clawler+ (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.602, VF, 976 Mo, iOS 13.0, Stray Fawn Studio) Dungeon Clawler+ est un roguelike deckbuilder original où vous contrôlerez une vraie machine à griffe pour attraper armes, boucliers et objets pendant vos runs. Vous explorerez des donjons procéduraux, affronterez des boss épiques et choisirez parmi plusieurs personnages aux capacités uniques pour récupérer votre patte de lapin volée par le seigneur du donjon. Avec un Endless Mode, 4 niveaux de difficulté et une direction artistique colorée, ce titre promet une rejouabilité exceptionnelle. Télécharger le jeu Dungeon Clawler+

Creatures of the Deep+ Creatures of the Deep+ (Jeu, Aventure, iPhone, v1.01, VF, 499 Mo, iOS 13.0, Infinite Dreams Inc.) Creatures of the Deep+ est une aventure de pêche relaxante et mystérieuse où vous explorerez des lieux magnifiques et hantés pour pêcher plus de 600 espèces de poissons, créatures et monstres légendaires. Entre exploration, chasse aux monstres marins, personnalisation de votre camp et protection de l’océan, ce jeu mêlera détente, narration et défis épiques dans un univers riche en secrets. Télécharger le jeu Creatures of the Deep+

Draw it+ Draw it+ (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0, VF, 166 Mo, iOS 13.0, Kwalee Ltd) Draw It+ est un jeu de dessin rapide et fun où vous devrez esquisser le plus vite possible des mots avant la fin du temps imparti. Avec des contrôles simples, une grande variété de termes à dessiner et un rythme dynamique, ce titre testera votre créativité et vos réflexes dans des sessions courtes et addictives, parfaites pour jouer seul ou en famille. Télécharger le jeu Draw it+