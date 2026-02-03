Reigns: The Witcher : Geralt swipe sa destinée sur mobile

Imaginez Geralt de Riv, chevelure argentée, deux épées dans le dos, et au lieu de quarante heures d’open world contemplatif, le voilà réduit à swiper gauche ou droite comme sur une application de rencontre version dark fantasy. Bienvenue dans Reigns: The Witcher, la nouvelle itération de la série Reigns qui propulse le Sorceleur dans le format le plus surprenant possible.

Reigns: The Witcher

Nerial et Devolver Digital s’associent à CD Projekt RED (les gars derrière Cyberpunk 2077) pour plonger les joueurs dans l’univers de The Witcher à travers des décisions binaires ultra-rapides.



Chaque carte propose un choix : chasser un monstre, ignorer les villageois, accepter un contrat douteux ou… se préparer un bain chaud (oui, même les bains peuvent être fatals). Les stats montent ou chutent - vitalité, réputation auprès des paysans, contrats en cours, faveur des mages - et la partie s’achève souvent en quelques dizaines de secondes.

Là où le jeu de Nerial fait mouche, c'est l'ambiance. Tout est narré par les ballades (légèrement alcoolisées) de Jaskier. Le barde transforme chaque échec cuisant en couplet épique, chaque mort ridicule en refrain mémorable. Swipe à droite pour affronter une striga, à gauche pour fuir un baron rancunier, et la fin arrive souvent plus tôt que prévu. Classique Reigns, version Witcher.



Pour ceux qui adorent le côté « une partie de plus » de Reigns et qui gardent un souvenir ému de The Witcher 3, ce crossover s’annonce comme une évidence.

Prix et date de sortie

Le titre est prévu pour le 25 février 2026 sur PC (Steam et GOG), iOS, Android et Mac. La bonne nouvelle pour les impatients : la précommande est déjà disponible sur l’App Store (prix habituel Reigns, autour de 5,99 €), Google Play, et le jeu est wishlistable sur Steam. Pas de microtransactions agressives, juste un achat unique pour enchaîner les parties jusqu’à l’inévitable game over (et recommencer aussitôt).

Rendez-vous à la fin du mois pour découvrir les 47 façons différentes de mourir en moins de deux minutes !

Télécharger le jeu Reigns: The Witcher