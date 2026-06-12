Angry Birds Match : le nouveau match-3 de Rovio en soft-launch

Rovio continue d’exploiter l’univers Angry Birds avec Angry Birds Match, son nouveau jeu de puzzle match-3. Après une période de test limitée, le jeu élargit considérablement son soft-launch et devient disponible dans de nombreux pays dont le Canada, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Australie, le Danemark, la Suède et les Philippines. La France n'est pas encore concernée.

Un Angry Birds pur jus en version match-3

Comme son nom l’indique, Angry Birds Match reprend la formule classique du match-3 popularisé par Candy Crush tout en intégrant les personnages emblématiques de la saga :

Jouez avec Red, Chuck, Bomb et toute la bande

Utilisez des power-ups explosifs pour détruire les structures des cochons

Collectionnez de nouveaux oiseaux au fur et à mesure de votre progression

Des centaines de niveaux addictifs avec des environnements variés

Le jeu mise sur un gameplay simple à prendre en main mais gratifiant, idéal pour des sessions courtes. Il fonctionne hors ligne et ne contient aucune publicité selon sa description. Mais d'après nos recherches, il s'agit d'une sorte de suite à un titre existant depuis huit ans : Angry Birds Hatchlings.

Une stratégie d’expansion progressive

Rovio, qui n’hésite pas à multiplier les spin-offs de sa licence phare, parfois à tord, teste actuellement le jeu dans plusieurs marchés avant un lancement mondial. Cette expansion montre que le studio est confiant dans le potentiel du titre.



Même si le concept n’est pas révolutionnaire (on est clairement dans la lignée de Candy Crush et autres match-3), la présence des Angry Birds et la qualité de production Rovio devraient séduire les fans de la franchise.

Disponibilité actuelle

Soft-launch : Royaume-Uni, Canada, Espagne, Australie, Suède, Danemark, Philippines…

Plateformes : iOS (App Store) et Android (Google Play)

Modèle économique : Gratuit avec achats intégrés

Le jeu n’est pas encore disponible en France, mais il devrait arriver dans les prochaines semaines si les tests sont concluants.



Les jeux match-3 vous attirent-ils encore en 2026 ? Les amateurs des oiseaux en colère peuvent jouer à Angry Birds Bounce, Angry Birds Rush et autre Angry Birds 2 sur App Store.

Télécharger le jeu gratuit Angry Birds Match