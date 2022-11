Angry Birds 2 accueille un nouvel oiseau nommé Mélodie

Angry Birds 2 a reçu une mise à jour importante cette semaine, introduisant le premier nouveau personnage en sept ans avec Mélodie.



Rovio a annoncé qu'il allait proposer un ajout inattendu à son jeu Angry Birds 2, il s'agit donc d'un nouveau personnage qui sera déblocable dans le cadre d'un événement à durée limitée qui se déroulera du 24 novembre au 4 décembre.

Enfin une mise à jour pour Angry Birds 2

Bien qu'Angry Birds 2, sorti en 2015, ait maintenu sa cote de popularité grâce à un film, un parc à thème et à l'image de marque d'un des jeux les plus célèbres de l'App Store (au niveau des Candy Crush de King ou de Clash of Clans de Supercell), l'introduction de Mélodie marque le premier nouveau personnage introduit dans le jeu. Signe que les développeurs n'ont pas abandonné Angry Birds 2, chose que l'on avait compris plus tôt cette année avec l'introduction de la fonctionnalité "Pick Your Flock". Depuis quelques mois, les joueurs ne sont plus limités dans les oiseaux qu'ils peuvent sélectionner dans les niveaux, ouvrant plus de possibilités stratégiques.



Rovio a déjà déclaré qu'elle prévoyait d'étendre la franchise Angry Birds, notamment en créant un jeu multiplateforme appelé Angry Birds Next, ainsi que dix nouveaux titres, autour de la franchise.



Angry Birds 2 a permis à la franchise d'atteindre de nouveaux sommets. Le jeu a dépassé les 600 millions de dollars de recettes en avril 2021, et a contribué à ce que la saga atteigne cette année les 5 milliards de téléchargements mobiles pour les jeux Rovio.

Découvrez l'oiseau Mélodie

Un nouvel oiseau rejoint la bande : donnez de la voix pour Mélodie ! Quand elle chante, elle aspire tout ce qui n'est pas fixé au sol avant de le projeter dans les airs. – Obtenez des plumes dans la Tour de la Fortune et la boutique d'évènement pour débloquer Mélodie et jouer à l'Aventure de Mélodie. – Collectez des plumes au cours de l'aventure pour améliorer encore plus sa capacité spéciale !

Ce nouvel oiseau chanteur a grandi dans une maison pleine de musique, faisant preuve d'un talent pour le chant dès son plus jeune âge. En tant que telle, Melody aime la musique sous toutes ses formes. Vous pouvez la trouver en train de danser sur les derniers tubes ou de gazouiller sur des airs classiques. Bien qu'elle soit un oiseau en colère, elle est en fait assez facile à vivre, mais lorsqu'elle s'enflamme, elle s'exprime en musique avec sa voix puissante - pour un effet dévastateur !

Bon à savoir, la capacité spéciale de Mélodie lui permet d'inhaler n'importe quel objet et de le propulser vers ses ennemis à une vitesse balistique. Une fois l'objet inhalé, les joueurs peuvent viser et tirer les projectiles dans la direction de leur choix, ce qui fait de Mélodie un élément crucial d'une stratégie bien orchestrée. Les cochons n'ont qu'à bien se tenir !

Télécharger le jeu gratuit Angry Birds 2