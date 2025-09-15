Angry Birds Rush est déjà jouable sur l'App Store américain

Angry Birds, une véritable icône du jeu mobile, a marqué les esprits avec son gameplay simple mais addictif rappelant l'indémodable fronde ou la catapulte. Après des dizaines de jeux et de spin-off, Rovio élargit son héritage avec le lancement en douceur d'Angry Birds Rush aux États-Unis.

Découvrez Angry Birds Rush

Angry Birds Rush sort une fois de plus de sa zone de confort. Après les bulles et autre tennis, le dernier né de la franchise se frotte au genre runner sans fin.

Choisissez votre oiseau préféré, chacun doté de capacités uniques, et parcourez des niveaux dynamiques aussi loin que possible. Des bonus, des cochons sur lesquels rebondir et des blocs à détruire maintiennent l'action palpitante, tandis que vous traversez des environnements variés, des camps préhistoriques aux paysages urbains modernes

Voyagez, pillez et reconstruisez – Parcourez des époques emblématiques, pillez les camps construits par les cochons de vos rivaux pour obtenir des ressources, puis reconstruisez le vôtre après vos raids ludiques.

Faites rebondir et détruisez tout – Percutez des constructions, ricochez sur des blocs et regardez les morceaux voler en éclats.

Libérez le pouvoir des oiseaux – Exploitez les capacités uniques de chaque oiseau pour déclencher d'énormes réactions en chaîne très satisfaisantes.

Progression sans fin – Continuez à avancer et débloquez davantage d'époques, de défis et de récompenses.

Des graphismes explosifs – Des environnements vibrants et entièrement destructibles à chaque époque.

Compétition amicale – Battez votre record personnel ou grimpez dans le classement avec vos amis.

Comme vous l'aurez remarqué, Angry Birds Rush s'inspire de succès comme Subway Surfers et Monopoly Go. Que ce changement de formule soit un succès ou non dépend de votre attachement à la série et de votre avis sur cette nouvelle direction. Avec un mélange audacieux d'esthétique classique et moderne et de nouvelles mécaniques, c'est une tentative audacieuse.



Aucune date de sortie officielle pour l'instant, mais les joueurs américains peuvent déjà l'essayer. Nous vous tiendrons informés de son lancement en France, Belgique, Suisse, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Canada, etc.

Télécharger le jeu gratuit Angry Birds Rush