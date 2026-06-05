Golden Lap : le nouveau jeu de gestion d’écurie de Formule 1 sur mobile

Après le succès de la version PC, Funselektor (les créateurs des superbes Art of Rally et Absolute Drift) et Noodlecake apportent Golden Lap sur iPhone et Android. Ce n’est pas un simple jeu de course : c’est un vrai simulateur de gestion d’écurie dans l’âge d’or du sport automobile. Encore un titre pour les Apple Addict, les Pocket Gamer et autres fans de jeux mobiles.

Un jeu de management réaliste et sans concession

Dans Golden Lap, vous ne pilotez pas. Vous dirigez une écurie entière. Vous devez :

Recruter des pilotes (parfois pour leur talent… parfois parce que leurs parents financent l’équipe)

Gérer les personnalités et les egos du paddock

Répartir votre budget entre développement de la voiture, staff, sponsors et pilotes

Prendre des décisions stratégiques pendant les courses

Le jeu met l’accent sur les relations humaines : un ingénieur génial mais insupportable, un pilote talentueux mais qui arrive fatigué le jour de la course… Tout ce qui rend la gestion d’une équipe réelle si complexe.



L’ambiance est celle de l’époque dorée du sport automobile ouvert : voitures imprévisibles, sécurité en évolution et beaucoup de variables incontrôlables.



Les points forts de Golden Lap :

Gameplay profond et réaliste (parfait sur écran tactile)

Personnalités des personnages très marquées

Excellente rejouabilité grâce aux combinaisons de pilotes et de stratégies

Graphismes stylisés et immersifs

Modèle économique très honnête : essayez gratuitement une partie importante du jeu, puis débloquez la version complète pour 5,99 € en achat unique (aucun achat intégré, aucune pub après l’achat)

Disponibilité de Golden Lap

Date de sortie : 8 juillet 2026

: 8 juillet 2026 Précommandes déjà ouvertes sur l’App Store et Google Play Store

Compatible iOS 17.0+ et Android

Si vous aimez les jeux de gestion, de stratégie et l’univers de la Formule 1, Golden Lap s’annonce comme l’une des meilleures sorties mobiles de l’été 2026.



Vous allez l’essayer ? Préférez-vous les jeux où vous pilotez ou ceux où vous gérez une écurie complète ?

Télécharger le jeu Golden Lap