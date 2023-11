Le superbe "Art of Rally" arrive sur iOS et Android !

Le superbe Art of Rally de Funselektor a connu un joli succès sur consoles et PC, sauf sur Switch où le portage semble avoir été bâclé. Aujourd'hui, bonne nouvelle pour les joueurs mobile puisque le studio Noodlecake Games a annoncé qu'il portera Art of Rally sur iOS et Android en tant que version premium le mois prochain.

Découvrez l'unique Art of Rally

La version mobile a l'air vraiment incroyable avec un look unique et une gameplay dynamique. Les voitures des années 60 à 80 n'y sont pas pour rien. Espérons qu'elle soit meilleure que le portage Switch. Mieux, Art of Rally bénéficiera d'une réduction de 40 % si vous le précommandez avant le lancement.



Regardez la bande-annonce mobile d'Art of Rally ci-dessous :

Dans Art of Rally, vous devrez participer à des compétitions de rallye internationales en vous immergeant dans des paysages dynamiques et colorés, avec une perspective aérienne du plus bel effet. La réalisation cartoon est fantastique, tandis que la vue de haut nous rappelle Rush Rally Origins, l'un des meilleurs titres du genre sur l'App Store.



Au total, le mode carrière propose 72 épreuves spéciales dans des lieux aussi variés que la Finlande, la Sardaigne, la Norvège, le Japon, l'Allemagne et le Kenya. Pour les parcourir, vous avez le choix parmi une sélection de véhicules mythiques, de l'époque des années 60 à 80, ainsi que des légendaires groupes B, S et A.

Que vous soyez novice profitant des systèmes d'aide à la conduite ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Oui, ce n'est pas un titre arcade, mais bien un véritable jeu de course.

Notre avis sur Art of Rally (sur PS5)

Avec Art of Rally, Funselektor signe une masterclass à destination des amateurs exigeants du rallye. Magnifique, bien enrobé et terriblement addictif, Art of Rally se paye le luxe d'un gameplay technique et plaisant. Avec six destinations et 36 tracés (2x avec les miroirs), il y a de quoi faire. Attention par contre, il faudra probablement iPhone très récent pour en profiter pleinement, le jeu nécessitant un processeur et un GPU costauds.

Les + Les - Un gameplay précis

Un comportement différent selon le véhicule et la météo

72 épreuves

Style visuel réussi

Belle ambiance sonore Un jeu assez gourmand en ressources

Des circuits pas assez variés

Un gameplay difficile pour certains

Art of Rally est actuellement listé pour une sortie le 14 décembre sur l'App Store. Si vous ne voulez pas rater ce jeu de course élégant, vous pouvez précommander Art of Rally sur l'App Store pour iOS au prix de 4,99 €. Les préinscriptions sont actuellement en cours sur Google Play pour Android. Rendez-vous le mois prochain !



PS : Art of Rally est initialement sorti le 23 septembre 2020 pour Windows, macOS et Linux. Les versions Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch sont arrivées le 12 août 2021. Le jeu est également sorti sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 6 octobre 2021.

