Art of Rally s'offre le DLC Australia sur iOS et Android

Le studio Funselektor nous avait épaté avec Art of Rally en début d'année, un jeu de course aussi rétro dans l'âme que technique en main. Il revient avec la première grosse mise à jour nommée "Australia". Payant, il offre une profondeur supplémentaire à celui qui est, selon nous, le meilleur jeu de rallye de l'App Store.

Art of Rally fait un voyage en Australie

Voici comment l'éditeur Noodlecake présente le portage du DLC sur mobile :

Revenez derrière le volant avec l'extension art of rally: australia, et attachez votre ceinture pour une aventure tout-terrain mémorable alors que nous vous emmenons en visite en Australie. La mise à jour comprend 6 nouveaux circuits, 1 nouvelle zone de balade libre, 4 nouvelles voitures et 2 nouvelles chansons.

Le DLC Australia, vendu 8,99 € sur Steam, est disponible dès maintenant sur iOS via un achat intégré au jeu de base de seulement 1,99 €. Pour une grosse pièce, vous avez droit à 6 nouveaux circuits, 1 zone de liberté, 5 nouvelles voitures et 2 nouvelles chansons. Noodlecake promet également des améliorations de l'expérience avec cette mise à jour et indique sur Twitter ce qu'il faut faire pour s'assurer que les données sauvegardées sont correctes.



Regardez la bande-annonce du DLC Art of Rally Australia pour console et PC ci-dessous :

Si vous aimez les jeux de course, ne vous posez pas de question. Avec avec son style rétro singulier, Art of Rally n'est pas seulement agréable à l'oeil, il est aussi très complet et technique grâce à différents modes de conduite travaillés.



Accessible aux novices, il n'oublie pas de reproduire fidèlement les sensations de pilotage pour les plus expérimentés, allant même jusqu'à simuler le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un petit bijou qui mérite de s'y attarder. Il a même remplacé, dans notre coeur, le tout aussi excellent Rush Rally.



Si vous souhaitez jouer à ce magnifique jeu de course vu de haut, vous pouvez acheter Art of Rally sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Art of Rally à 8,99 €