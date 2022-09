Marvel Snap s'offre une date de sortie sur iOS, Android et PC

Marvel Snap pour les plateformes mobiles et PC des studios Nuverse, Second Dinner et Marvel Entertainment est disponible depuis un moment dans quelques pays dans le cadre de son déploiement "soft-launch". Le jeu de cartes free-to-play au rythme effréné a maintenant une date de sortie mondiale confirmée sur mobile et pour la bêta ouverte sur PC.



Pour mémoire, Marvel Snap met en scène plus de 150 personnages de la licence avec une mécanique Snap pour faire monter les enchères et doubler votre adversaire.

Marvel Snap bientôt disponible pour tous

Parallèlement à l'annonce de la date de sortie en fin de semaine dernière, Marvel Snap, les récompenses de pré-enregistrement ont également été révélées avec une variante différente en fonction de votre plateforme.



Regardez la bande-annonce de la date de sortie mondiale de Marvel Snap ci-dessous :

Tom van Dam, le directeur principal du développement commercial et des partenariats pour MARVEL SNAP (Nuverse), a déclaré :

Nous avons du mal à croire aux retours incroyables que nous avons reçus des joueurs du monde entier qui ont pu participer à la bêta de MARVEL SNAP cet été. MARVEL SNAP introduit une toute nouvelle manière de jouer aux jeux de cartes de combat, et les fans ne peuvent plus s'en passer. Nous avons hâte que les joueurs assemblent leur équipe ultime de héros et de méchants avant de s'affronter à partir du 18 octobre.

Comme le révèle la bande-annonce, chaque match met aux prises les joueurs dans trois lieux aléatoires, chacun ayant ses propres effets qui relèvent et changent la manière de jouer. L'aspect psychologique et le bluff inhérent au gameplay rend MARVEL SNAP impossible à maîtriser, tout en restant très fun.



Ben Brode, chef du développement chez Second Dinner, a expliqué :

Nous avons passé des années à nous assurer que MARVEL SNAP est le genre de jeu que tout le monde, joueur de jeux vidéo ou non, aura hâte de reprendre. Si vous aimez les jeux de stratégie rythmés et le plaisir de dominer votre adversaire en balançant un pouvoir au dernier moment pour le contrecarrer et emporter la partie, vous allez adorer MARVEL SNAP.

Marvel Snap sortira le 18 octobre dans le monde entier sur iOS, Android et PC en version bêta ouverte. Si vous êtes aux Philippines, vous pouvez le trouver sur l'App Store pour iOS. Sur Android, vous pouvez actuellement vous pré-enregistrer sur Google Play.



La récompense de la préinscription pour iOS est une variante Iron Man de Dan Hipp, tandis que la récompense pour Android est une variante Hulk de Max Grecke.



Que pensez-vous de Marvel Snap jusqu'à présent et allez-vous vous inscrire à la bêta fermée ?

Télécharger le jeu gratuit MARVEL SNAP