Captain Tsubasa : My Golden XI - le nouveau jeu mobile de football manga !

Le légendaire Captain Tsubasa, Olive et Tom pour les français, l’un des mangas de sport les plus iconiques au monde, fait son grand retour sur iPhone et Android avec Captain Tsubasa: My Golden XI (également appelé MG11). Sorti officiellement mi-juin 2026, le jeu arrive pile au bon moment avec la Coupe du Monde en cours.



Encore une découverte iPhoneSoft, premier sur les jeux mobiles.

Un mélange de simulation d’entraînement et de gestion d’équipe

Autant le préciser tout de suite, dans My Golden XI, vous ne jouez pas directement les matchs (ils se déroulent en auto). Vous incarnez plutôt un coach qui :

Entraîne ses personnages préférés (Tsubasa, Hyuga, Wakabayashi, etc.) pour faire évoluer leurs statistiques et compétences.

Personnalise chaque joueur avec des entraînements spécifiques et des histoires originales.

Constitue son « Golden XI » idéal en optimisant les synergies entre les joueurs.

Affronte des adversaires du monde entier via un système de matchs automatiques intenses.

Le jeu reprend le style chibi des personnages, très fidèle à l’esprit du manga, et propose des coups spéciaux spectaculaires directement inspirés de l’anime. Quel plaisir de revoir le tir de l'aigle, les frères Derrick ou encore Thomas Price !

Points forts

Très bon pour les fans du manga : tous les personnages cultes sont présents avec leurs personnalités et leurs histoires.

: tous les personnages cultes sont présents avec leurs personnalités et leurs histoires. Système de progression profond (entraînement + relations avec les joueurs).

(entraînement + relations avec les joueurs). Ambiance Coupe du Monde bien retranscrite.

Coupe du Monde bien retranscrite. Contrôles simples pour les matchs auto.

Points faibles

Le gameplay peut sembler un peu répétitif si vous n’êtes pas fan de la série.

Le mélange entre plateau de type Monopoly et simulation de management demande un temps d’adaptation.

Fortement monétisé pour un jeu qui se veut gratuit (achats in-app pour accélérer la progression).

Notre avis

Si vous êtes un vrai fan de Captain Tsubasa, ce jeu est un must-have (plus intéressant que Captain Tsubasa Zero notamment) : il capture parfaitement l’esprit du manga et vous permet de créer votre équipe de rêve. Pour les autres, il risque d’être un peu trop niche, même si le concept de simulation d’entraînement est intéressant. En tout cas, il tombe à pic pour les amateurs de ballon rond.



À télécharger gratuitement sur App Store et Play Store, pour tous les Apple Addicts et les supporters de l'équipe de France (aucun rapport, je sais).

Télécharger le jeu gratuit CaptainTsubasa:MyGoldenXI MG11