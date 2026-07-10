Sorties jeux : Tiny Bookshop Mobile, Golden Lap, Metal Slug Rush et Beat Hazard Arcade

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo mobiles intéressants débarquent sur App Store et notamment Tiny Bookshop Mobile, Golden Lap, Metal Slug Rush et Beat Hazard Arcade.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tiny Bookshop Mobile Tiny Bookshop Mobile (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.3, VF, 800 Mo, iOS 18.0, Skystone Games Inc.) Tiny Bookshop est un jeu de simulation cosy et narratif où vous tenez une petite librairie d’occasion au bord de la mer dans la charmante ville de Bookstonbury. Décorez votre boutique, recommandez de vrais livres aux habitants, gérez vos stocks et découvrez les secrets de la ville tout en créant des liens avec des personnages attachants - un titre premium saisissant sans pubs ni microtransactions (achat unique après essai gratuit). Télécharger le jeu gratuit Tiny Bookshop Mobile





Sakumon Sakumon (Jeu, Jeux de rôle / Parties rapides, iPhone, v1.1.7, VO, 777 Mo, iOS 18.0) SakuMon est un jeu de collection sociale où des figurines physiques prennent vie dans un monde en ligne cosy. Collectez, combattez, personnalisez votre île, pêchez et explorez avec des amis du monde entier dans cette expérience qui mélange jouets physiques et jeu multijoueur. Télécharger le jeu gratuit Sakumon

Golden Lap Golden Lap (Jeu, Course / Simulation, iPhone, v1.2.91, VO, 317 Mo, iOS 15.0, Noodlecake) Golden Lap est un superbe simulateur de gestion de course automobile minimaliste et stratégique qui vous plonge dans l’âge d’or de la F1. Gérez votre équipe, vos pilotes, votre budget et vos développements techniques pour remporter des championnats dans ce titre premium (achat unique pour débloquer le jeu complet, sans pubs). Un titre réussi qu'on a vu en début de semaine. Télécharger le jeu gratuit Golden Lap

Metal Slug Rush Metal Slug Rush (Jeu, Action, iPhone, v1.0.2, VO, 134 Mo, iOS 15.0, REVIVECONTENTS CO.,LTD.) Metal Slug Rush est un survival roguelike frénétique qui transpose l’univers culte de Metal Slug en mode “survivez aux vagues”. Choisissez votre équipement, montez en niveau en pleine course, déclenchez des compétences explosives et revivez l’action iconique avec l’annonceur légendaire dans ce shooter intense et gratuit. Etrangement, il n'est pas encore totalement traduit en anglais... Télécharger le jeu gratuit Metal Slug Rush

Mane City Mane City (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v0.1.3, VO, 199 Mo, iOS 15.0, Stepico Games) Mane City est un city-builder compétitif et agressif où vous développez votre empire urbain tout en attaquant et défendant contre d’autres joueurs en temps réel. Participez à des tournois mensuels, échangez sur le marché et dominez le classement dans cet univers Loaded Lions rempli de stratégie et de PvP. Télécharger le jeu gratuit Mane City

Undying Hero: Idle RPG Undying Hero: Idle RPG (Jeu, Simulation / Divertissement, iPhone, v1.0.11, VF, 967 Mo, iOS 15.0, SUPERBOX. Inc) Undying Hero est un idle RPG 2.5D pixel art où votre héros immortel ne perd jamais de PV : concentrez-vous uniquement sur l’attaque et les critiques pour tout balayer. Avec des compétences spectaculaires, un système Spiritform et des raids world boss à 4 joueurs, ce titre gratuit offre une progression simple mais très satisfaisante. Télécharger le jeu Undying Hero: Idle RPG

Beat Hazard Arcade Beat Hazard Arcade (Jeu, Action / Musique, iPhone, v1.2, VO, 866 Mo, iOS 15.0, Cold Beam Games Ltd) Beat Hazard Arcade est un superbe double stick shooter rythmique où votre musique personnelle pilote le gameplay : les ennemis et les armes réagissent en temps réel aux beats de vos chansons. Avec plus de 3 heures de musique intégrée (et la possibilité de jouer avec ses playlists Spotify et Apple Music), des classements cross-platform et une version premium en achat unique, ce jeu transforme chaque titre de votre bibliothèque en une expérience explosive. Télécharger le jeu gratuit Beat Hazard Arcade

Ringdown: Switchboard Puzzle Ringdown: Switchboard Puzzle (Jeu, Casse-tête / Parties rapides, iPhone, v1.0, VO, 79 Mo, iOS 26.2, Ironic Thought ltd) Ringdown est un puzzle où vous incarnez une opératrice de standard téléphonique des années 60, connectant des appels avec des câbles sous pression avant que les clients ne raccrochent. Avec des campagnes historiques (Blitz de Londres inclus), un mode Daily Challenge et une seule IA pour débloquer tout le contenu, ce titre premium est parfait pour les amateurs de casse-tête relaxants et atmosphériques. Télécharger le jeu gratuit Ringdown: Switchboard Puzzle

War Legends War Legends (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v6.7.9.14238, VO, 1.4 Go, iOS 13.0, Spire Craft Games) War Legends est un jeu de stratégie multijoueur en temps réel (RTS) où vous commandez des armées modernes et historiques dans des batailles épiques. Avec des unités réalistes, une personnalisation profonde et un gameplay compétitif, ce titre gratuit offre une expérience de guerre tactique accessible sur mobile. A voir sur la durée... Télécharger le jeu War Legends