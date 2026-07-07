Beat Hazard Arcade : le twin-stick shooter musical débarque sur iOS et Android

Beat Hazard Arcade, le shooter rythmique très attendu, est enfin disponible depuis ce matin sur l’App Store et Google Play. Déjà plébiscité sur PlayStation, le jeu transforme votre bibliothèque musicale en véritables niveaux de tir spatial. Une sortie parfaite pour les fans de jeux de tir à double sticks et de musique !

Un concept unique et addictif

Le principe de ce nouvel opus de la saga Beat Hazard reste heureusement le même : chaque morceau génère un niveau aléatoire avec ennemis, patterns et un boss géant adapté au rythme et à l’intensité du titre.



Vous pouvez jouer avec :

Plus de 3 heures de musique originale incluse.

Votre propre bibliothèque (streaming ou fichiers locaux).

L’action est fluide et intense, avec des explosions synchronisées sur le beat. Chaque piste devient une expérience unique, offrant une rejouabilité infinie grâce à vos playlists favorites.

Modèle économique juste

Le jeu est gratuit à essayer, avec un achat unique pour débloquer l’expérience complète. Pas de pubs intrusives ni d’achats répétés : un modèle premium qui respecte le joueur. Disponible dès maintenant sur iOS et Android, Beat Hazard Arcade est optimisé pour les écrans tactiles tout en conservant une précision excellente.

Pourquoi c’est une excellente sortie mobile ?

Ce titre de Cold Beam Games comble un vrai manque sur mobile : un shooter premium, rythmique et créatif. Que vous aimiez le metal, l’électro, le hip-hop ou la pop, chaque morceau devient un niveau personnalisé. Les boss et ennemis s’adaptent au tempo pour une immersion totale. Les amateurs de Beat Hazard 2, Beat Hazard Ultra, Geometry Wars ou de jeux rythmiques vont adorer ce mélange parfait d’action et de musique.



Avec son gameplay nerveux, ses visuels dynamiques et sa rejouabilité exceptionnelle, il s’impose déjà comme l’une des meilleures sorties de l’été 2026. Que ce soit pour une session rapide ou des heures de progression, Beat Hazard Arcade offre une expérience premium réussie. Le jeu est disponible depuis ce matin sur iOS et Android (Play Store), avec essai gratuit.

Télécharger le jeu Beat Hazard Arcade