Vampire Survivors : la collab Fortnite compromise à cause du Unreal Engine 6 ?

Alors que la collaboration entre Vampire Survivors et Fortnite venait tout juste d’être officialisée, le studio Poncle a déjà semé le doute : il est en train de réexaminer ce partenariat suite à l’annonce d’Epic Games sur Unreal Engine 6.

C'est quoi le problème avec Unreal Engine 6 ?

Hier, lors de la présentation d’Unreal Engine 6, Epic a mis en avant de nombreux outils d’intelligence artificielle générative pour créer des assets, personnages et contenus. Dans la foulée, plusieurs collaborations Fortnite ont été révélées, dont celle avec Vampire Survivors.

Quelques heures plus tard, Poncle a publié un message sur Reddit :

Suite aux annonces d’aujourd’hui concernant l’utilisation massive d’IA générative par Epic pour créer des assets (y compris des personnages Fortnite), nous sommes actuellement en train de réviser notre collaboration avec Fortnite. Nous vous tiendrons au courant si le projet avance.

Pourquoi cette réaction ?

Le studio italien, connu pour son attachement à un style artistique entièrement dessiné à la main, semble réticent à être associé à une collaboration où une partie des contenus pourrait être générée par IA. Beaucoup de développeurs et de joueurs voient cette annonce d’Epic comme un tournant controversé, certains parlant même d’un possible « moment Unity » pour Epic.

Le statut à date :

La collaboration n’est pas encore annulée, mais elle est clairement en suspens.

Les fans de Vampire Survivors sont partagés : certains veulent les cosmétiques Fortnite, d’autres soutiennent le studio dans sa défense d’un contenu artisanal.

On devrait avoir une réponse définitive dans les deux prochaines semaines.

Cette situation illustre parfaitement la tension actuelle dans l’industrie entre les outils IA ultra-performants et la volonté de nombreux créateurs de préserver une identité artistique authentique et humaine. Vampire Survivors reste l’un des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années, et cette collab Fortnite aurait pu lui offrir une visibilité énorme.



Préférez-vous que Poncle maintienne le partenariat ou qu’il le refuse par principe ?

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