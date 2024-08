La mise à jour Laborratory de Vampire Survivors est disponible !

La mise à jour Laborratory (laboratoire en français) est désormais accessible pour tous les joueurs de Vampire Survivors. Elle apporte de nouvelles scènes, de nouveaux personnages, de nouvelles armes et bien plus encore avant le très attendu DLC inspiré par le jeu Contra.

Nouvelle mise à jour pour Vampire Survivors

Alors que Poncle a récemment annoncé Vampire Survivors sur PS5 et PS4 pour cet été et a également détaillé le DLC « Operation Guns », une collaboration entre Vampire Survivors et la série Contra de Konami, une mise à jour plus mineure (mais très intéressante) est disponible sur iOS, Android, Switch et Steam.

Intitulée "Laborratory", elle apporte tout ceci :

7 nouveaux succès EXTRA

1 nouvelle étape défi

1 nouvelle étape bonus

1 nouveau personnage

1 nouvelle arme avec son évolution

1 nouvelle arme passive

1 nouveau power-up, Seal III

Depuis les premiers jours de VS, les gens se posent des questions importantes comme "Pourquoi s'appelle-t-on Santa Water ?" et ce patch est enfin là pour y répondre ; mais quels autres sombres mystères feront surface lorsque vous chercherez des réponses dans le Laboratoire ?

La mise à jour Laborratory en détails

Nouveau niveau : Laboratoires

Une étape difficile où tout essaie de vous tuer, y compris les couloirs étroits. Il y a des leviers spéciaux que vous pouvez actionner pour déclencher des effets positifs (en fonction de la chance) qui peuvent aussi faire apparaître des armes et des passives, en fonction de la pièce d'où ils proviennent.



Nouvelle arme :

Javelot du Père Noël et Cri séraphique

C'est une arme de départ intéressante car elle vise des ennemis aléatoires, peut toucher de façon critique et transforme la stat de durée en quantité supplémentaire pour elle-même. Compatible avec les arcanes spéciaux (Gémeaux, Requiem du crépuscule, Princesse tragique). Nécessite un Trèfle au maximum pour être évolué.

L'évolution utilise la chance pour infliger des dégâts supplémentaires. Ramasser des chapelets lorsqu'il est équipé les transforme en une quadruple explosion d'écran qui transforme les ennemis en gemmes XP.



Nouveau passif :

Arma Dio

Permet de choisir n'importe quel passif du jeu de base.

Il est considéré comme une arme et peut donc être choisi dans une Candybox.



Nouveau personnage :

Santa Ladonna

Commence avec un bonus de temps de recharge temporaire et déclenche automatiquement un chapelet lorsqu'il atteint un niveau de HP critiquement bas (récupérez le hp à fond pour recharger la capacité). Absolument rien d'autre.



Nouveau stage :

Chariot Carlo

Un petit stage bonus ridicule où vous ne pouvez pas complètement arrêter de bouger. Il se joue très différemment d'un stage moyen, donc il n'y a pas de déblocage supplémentaire lié au fait de le jouer, c'est juste pour s'amuser.



Nouveau bonus : Sceau III

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un pouvoir de scellement plus pratique qui vous permet de sceller 3 objets par rang. Cela porte le nombre total d'objets à sceller à 60 !



Vous pouvez utiliser des sorts pour les débloquer ou les débloquer en jouant de manière habituelle. À vous de voir.

Regardez la bande-annonce de la mise à jour Vampire Survivors Laborratory ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore joué à cet excellent titre disponible sur mobile, PC et Switch, c'est le moment. Relisez notre avis sur Vampire Survivors pour comprendre pourquoi c'est un immanquable.



Pour la faire courte, Vampire Survivors est un jeu de RPG de survie roguelite avec un gameplay minimaliste mais une véritable profondeur tactique.



Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors