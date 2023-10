La mise à jour 1.7.0 "Whiteout" de Vampire Survivors ajoute un nouveau niveau

La mise à jour "Whiteout" de Vampire Survivors sera lancée mondialement ce jeudi sur les plateformes mobile, Nintendo Switch, PC et Xbox. Espérons que les développeurs travaillent sur la progression croisée, c'est toujours le grand absent. Si vous n'avez pas encore joué à Vampire Survivors, c'est probablement le meilleur moment. C'était le jeu de la semaine lors de son lancement. Vous pouvez vous procurer Vampire Survivors sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Si vous n'avez pas eu vent des dernières évolutions du titre, Vampire Survivors a reçu un mode coopératif cet été sur iOS, Android, PC avec le support du nouveau moteur graphique, avant d'être porté sur Nintendo Switch. Ce jeudi, la mise à jour 1.7.0 de Vampire Survivors apportera un nouveau niveau, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, et bien plus encore. Regardez la bande-annonce de la nouvelle mise à jour de Vampire Survivors ci-dessous :

