Vampire Survivors ajoute le DLC "Tides of the Foscari" sur mobile et console

La deuxième extension de Vampire Survivors récemment annoncée a commencé à être déployée dans le monde entier sous le nom de "Tides of Foscari" sur mobile, PC et consoles.



Tides of Foscari apporte une nouvelle scène, huit nouveaux personnages, des armes et bien plus encore

Vampire Survivors se met à jour

Vampire Survivors Tides of Foscari est excellent, avec son orientation graphique saisissante, ses nouveaux personnages, ses nouvelles armes et sa scène magnifique. Une occasion de plus de se lancer dans ce jeu si vous ne l'avez pas encore fait.



Pour information, les 13 nouvelles armes de ce DLC incluent SpellString, Eskizzibur, Prismatic Missile, Flash Arrow, et bien d'autres encore.



Regardez la bande-annonce de Vampire Survivors : Tides of Foscari ci-dessous :

Le jeu de base était déjà excitant, et ces packs de DLC sont un bon moyen d'améliorer l'expérience tout en offrant plus à faire pour ceux qui ont déjà écumé le titre de survie roguelite.

Vampire Survivors : Tides of Foscari est vendu au prix de 2,49 € sur toutes les plateformes et est disponible dès maintenant. Assurez-vous de mettre à jour la version 1.4 avant d'acheter le DLC, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.



Pour mémoire, Vampire Survivors fait partie de notre top jeux 2022, grâce à un gameplay accessible, des mécaniques bien huilées et sa gratuité (hors DLC).



Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors