Vampire Survivors 1.5 apporte un nouveau mode de jeu sur mobile

Vampire Survivors reçoit aujourd'hui une importante mise à jour sur iOS et Android. Cette nouvelle version apporte une nouvelle scène, de nouvelles reliques, un nouveau mode de jeu, et bien plus encore. Annoncée lors du PC Gaming Show 2023, Vampire Survivors 1.5 ajoute en effet le niveau Astral Stair, le power-up Goldfinger, une option "aléatoire" avec prise en charge du mode Twitch, des reliques, de nouveaux succès et la forme finale de Yatta Cavallo.

Vampire Survivors s'améliore encore

Dans le détail, l'escalier astral comprend des peintures volantes, des surprises et autres couloirs apparemment sans fin. Les nouvelles reliques sont Trisection et Chaos Rosalia. La collecte de Goldfinger déclenche un événement spécial qui rend votre personnage puissant et invincible pendant une durée déterminée, avec son propre système de score et de prix. Il s'agit d'une mise à jour gratuite qui prouve une fois de plus l'immense soutient des développeurs depuis le lancement de la version mobile.



Regardez la bande-annonce de la mise à jour Vampire Survivors 1.5 ci-dessous :

Cette mise à jour sera disponible dans la journée sur PC, Xbox, iOS et Android. Si vous n'avez pas encore joué à Vampire Survivors, il s'agit d'un jeu RPG de survie roguelike avec un gameplay minimaliste mais diablement efficace. C'était l'un des meilleurs jeux 2022 sur iOS. Vous pouvez vous procurer Vampire Survivors sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Qui y joue actuellement ? Ce n'est certes pas le plus beau, mais il est incroyablement addictif et complètement gratuit.

Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors