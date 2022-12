Le très populaire Vampire Survivors débarque enfin sur mobile !

Terminés les clones et autres "inspirations" comme 20 Minutes Til Dawn, le très populaire Vampire Survivors passe du PC au mobile avec une version gratuite disponible sur iOS et Android. Vampire Survivors est l'un des jeux PC les plus populaires du moment, et il figure régulièrement dans la liste des jeux les plus joués sur Steam Deck de Valve.



Si, comme nous, vous rêviez qu'une version mobile de Vampire Survivors arrive, et bien c'est Noël avant l'heure. Une excellente nouvelle juste avant la sortie du DLC Legacy of the Moonspell qui sort le 15 décembre.

Vampire Survivors Mobile est gratuit !

Le portage mobile de Vampire Survivors a été très soigné. Outre le fait qu'il est jouable avec le tactile ou les manettes, on peut s'amuser en mode vertical ou horizontal. Mieux, il est complètement gratuit !



Découvrez la bande-annonce du lancement de Vampire Survivors mobile ci-dessous :

Si vous sortez de votre igloo, sachez que Vampire Survivors est un jeu de RPG de survie roguelite avec un gameplay minimaliste. Le tout dans un style gothique.

Le phénomène indie surnaturel qui vous permet d'être l'enfer des balles est arrivé sur mobile !

Concrètement, vous vous retrouvez en enfer, avec des démons et autres créatures nocturnes qui ne vous veulent pas que du bien. Pire, il n'y a aucun endroit où se cacher. Votre but est de survivre aussi longtemps que vous le pouvez jusqu'à ce que la mort mette inévitablement fin à vos combats.



Pour faire mieux la prochaine fois, accumulez de l'or à chaque partie pour acheter des améliorations et aider le prochain survivant. Vos choix peuvent vous permettre de faire rapidement boule de neige contre les centaines de monstres qui vous sont lancés. Oui, le côté stratégique qui ne saute pas aux yeux au départ est là, ne le négligez pas !



Si vous osez imaginer terminer le jeu en tant que survivant solitaire, il vous faudra une grande patience, une bonne dose de courage et de la dextérité pour manier la croix, l'ail, la bible du roi ou la baguette magique.

Conseils et astuces pour bien démarrer dans Vampire Survivors

Les conseils des développeurs de Poncle pour la meilleure attaque de survie :

Prenez votre temps pour attraper des gemmes et des objets, ils ne disparaîtront pas.

Obtenez deux ou trois armes offensives au début, mais concentrez-vous sur leur mise à niveau, une par une.

L'armure et la chance sont de bons bonus de départ pour lesquels dépenser de l'argent.

Récupérez souvent les bonus, c'est gratuit, et essayez de nouveaux chemins d'amélioration.

Sélectionnez votre personnage préféré et commencez le meilleur jeu d'aventure roguelike de votre vie.

Des mises à jour déjà prévues

La nouvelle FAQ officielle confirme que la version mobile bénéficiera des mêmes DLC que les versions Xbox et PC, mais pour l'instant, seul le jeu de base est disponible. Les mises à jour seront les mêmes que pour les versions PC et Xbox. Le site de l'éditeur indique également qu'il n'y a aucun moyen de transférer les données de sauvegarde de PC/Xbox mais que cela est en cours de développement.



Si vous souhaitez vous procurer Vampire Survivors, vous pouvez le faire sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Rappelons enfin que le jeu est gratuit et ne nécessite aucun achat supplémentaire. Il n'y a que des publicités facultatives que vous pouvez afficher pour gagner plus d'or lorsque vous perdez.

Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors