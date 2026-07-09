L'excellent Ringdown: Switchboard Puzzle est disponible sur iOS

Ringdown: Switchboard Puzzle, le nouveau jeu de casse-tête tactile inspiré des standards téléphoniques, est disponible dès aujourd’hui sur l’App Store. Développé par Ironic Thought ltd, ce titre premium sans publicité propose une expérience de simulation d’opératrice téléphonique à la fois relaxante et addictive. Ce métier a disparu en 1975 en France.

Un concept simple et brillant

Vous incarnez donc une opératrice au début des années 1900 qui doit connecter des appels en reliant des câbles colorés aux bons jacks avant que les appelants ne perdent patience.



Le gameplay est très intuitif :

Une lampe s’allume avec une couleur et un numéro.

Vous attrapez le câble correspondant et le branchez rapidement.

Plus vous enchaînez les connexions parfaites, plus le rythme s’accélère.

Le jeu est entièrement tactile avec des sons et retours haptiques très réalistes (clics métalliques, ambiance d’époque).



Niveau contenu, le jeu propose deux campagnes immersives

Années 60 : Ambiance swing et calme qui monte progressivement.

: Ambiance swing et calme qui monte progressivement. Le Blitz (1940) : Campagne plus intense avec bombardements, blackouts et tension pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a aussi un mode Endless et un Défi Quotidien avec classements mondiaux.

Un modèle premium honnête

Gratuit à télécharger avec une version complète à 2,99 € en achat unique.

Pas de pubs, pas d’achats intégrés répétitifs.

Mises à jour futures (nouvelles campagnes, événements) incluses dans l’achat unique.

Le jeu est optimisé pour iPhone et compatible avec Game Center (classements et trophées).

Un excellent puzzle pour l’été

Ringdown réussit le pari difficile d’être à la fois relaxant et stimulant. L’atmosphère rétro, les sons immersifs et la courbe de difficulté parfaitement maîtrisée en font un des meilleurs casse-têtes sortis récemment sur iOS. Si vous aimez les jeux de logique, de vitesse et d’atmosphère (comme Mini Metro ou The Witness), Ringdown est fait pour vous.



Téléchargez-le gratuitement sur l’App Store et testez les premiers niveaux. Un petit bijou qui mérite largement sa place dans votre bibliothèque de jeux de puzzle.

Télécharger le jeu gratuit Ringdown: Switchboard Puzzle