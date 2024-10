L'excellent "A Little to the Left" s'offre un portage sur iOS !

Ranger et réorganiser sa maison peut ressembler à une corvée, mais cela peut aussi être un bon moyen thérapeutique. C'est ce sentiment de satisfaction du travail accompli que les développeurs de Max Inferno cherchent à capturer dans leur jeu de puzzle "A Little to the Left". Après une sortie réussie sur des plateformes comme la Nintendo Switch mais aussi Steam, PlayStation et Xbox, le jeu a été porté sur iOS, offrant une démo gratuite à essayer avant d'acheter la version complète. Une version Android est également prévue pour la fin de l'année.

Découvrez A Little to the Left

Si vous n'avez jamais entendu parler de ce titre décalé, il faut savoir que ses graphismes ne rendent pas du tout hommage au concept. Le génie des développeurs se situe dans le gameplay de "A Little to the Left", qui est simple mais captivant.



Les joueurs s'attaquent à des puzzles centrés sur le rangement de la ménagère - ajuster des assiettes, organiser des boîtes ou empiler des étagères - avec plusieurs solutions disponibles pour chaque défi. Un chat espiègle vient ajouter une touche imprévisible, prêt à défaire votre dur labeur et à vous tenir en haleine. S'inspirant des expériences vécues par les développeurs, ce jeu offre une expérience à la fois douillette et stimulante, à la fois familière et apaisante.



Visionnez la vidéo officielle de présentation du jeu :

Certains joueurs se disent probablement qu'un jeu axé sur le rangement n'a aucun intérêt, mais il y a quelque chose de jouissif à tout remettre en ordre, surtout quand il s'agit de résoudre des casse-têtes. Sans compter sur la présence constante d'un chat espiègle prêt à perturber vos plans... Heureusement, les développeurs ont pensé à un système d'indices pour éviter la dépression.



Encore un jeu intelligent de plus avec une centaine de niveaux qui, comme Blackbox par exemple, n'a pas vraiment d'équivalent. Si vous êtes intéressé, sachez que les 9 premiers niveaux sont offerts, le reste étant soumis à un achat in-app de 9,99 €. Et le studio Secret Mode prépare déjà l'arrivée d'un DLC avec 63 nouveaux puzzles.

Télécharger le jeu gratuit A Little to the Left