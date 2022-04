Blackbox est de retour avec des stickers animés et de nouveaux puzzles encore plus fous

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Vous vous rappelez de Blackbox ? Un jeu hors-norme qui avait été primé en 2017 par Apple et qui nous avait épaté par l'ingéniosité de ses puzzles. Tirant parti de toutes les capacités de l'iPhone, Blackbox n'est pas un casse-tête comme les autres puisque certains niveaux ne nécessitent même pas de toucher l'écran. Et bien pour les nombreux fans, l'éditeur Grow Pixel vient de lancer une mise à jour 2.2 qui apporte un tout nouveau lot de défis en rapport avec iMessage.

Blackbox est de retour en version 2.2

■ NOUVEAU DÉFI : de mystérieux symboles sont apparus... que signifient-ils ? Que veulent-ils ? ! (Nécessite iOS 15)



■ Stickers iMessage : Blackbox propose enfin d'incroyables autocollants animés pour iMessage ! Ils ne sont pas ennuyeux et vous pourriez vraiment vouloir les utiliser ! (Wow, envoyez-les plus fort Ryan) Non mais sérieusement ils sont assez intelligents, et j'ose même dire mignons.

Comme vous pouvez le voir avec la dernière version 2.2 de Blackbox, le développeur Ryan McLeod a intégré de nouvelles énigmes exclusives au système iOS 15. Une manière de relancer l'intérêt avec notamment une utilisation des stickers iMessage qui accompagne la mise à jour. De nouveaux symboles font leur apparition, saurez-vous résoudre ces nouveaux défis ? Nous ne gâcherons pas le plaisir de la découverte, à vous d'essayer.

Notre avis sur Blackbox

Si vous n'avez jamais téléchargé Blackbox, vous devriez vous lancer dès maintenant pour découvrir un jeu qui ne ressemble à aucun autre et qui vous extirpera autant de cris de plaisir que de gros mots. Oui, Blackbox est aussi prenant qu'ardu grâce à l'imagination débordante de son développeur qui ne fait que manger des burritos et créer des niveaux qui utilisent chaque capacité de l'iPhone. Cacher le capteur de luminosité, crier dans le microphone, augmenter le son, scanner un QR Code, mettre l'appareil à plat, réaliser une forme en marchant, appeler un ami, modifier un réglage précis d'iOS et autre action sont requises pour passer à la suite. Tout ce cheminement est amené par des indices visuels minimalistes et des interfaces sonores subtiles. Si vous pensiez être intelligent, repensez-y après avoir testé Blackbox.





Regardez la vidéo trailer de BlackBox pour tenter de comprendre de quoi il en retourne :





Rappelons enfin les achats intégrés qui sont indispensables pour ceux qui ont déjà dévoré les niveaux gratuits, qui ont besoin d'aide avec des packs d'indices ou qui veulent simplement remercier le studio :

Liste des achats intégrés de Blackbox :

Tout petit paquet d'indices 0,99 €

Petit paquet d'indices 1,99 €

Pack Érudition 2,99 €

Pack Push 2,99 €

Un café pour Ryan 2,99 €

Paquet d'indices moyen 4,99 €

Pack érudition et poussée 4,99 €

All Knowing Pack 7,99 €

Pack de ayudas grande 9,99 €

Méga paquet d'indices 19,99 €

Télécharger le jeu gratuit Blackbox