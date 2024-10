L'excellent Watcher of Realms introduit le samuraï Kigiri !

Le RPG tactique Watcher of Realms du studio Moonton introduit un nouveau héros, Kigiri the Undying Ronin, dans le cadre de l'événement Black Blade Chronicles. Ce personnage sur le thème des samouraïs sera disponible pour une durée limitée et sera rejoint par le nouveau mage Xaris the Soulflayer. L'occasion de (re)découvrir cet opus intéressant à plus d'un titre.

Watcher of Realms accueille un samuraï

Kigiri, un samouraï rebelle, est le seul survivant du château qu'il défendait autrefois. Poussé par la vengeance contre ceux qui ont détruit sa patrie, son histoire se déroule dans les Chroniques de la lame noire, du 17 au 21 octobre. Au cours de cet événement, les joueurs auront la possibilité de participer à des tirages au sort garantis et à des événements de classement. L'histoire de Kigiri se poursuit jusqu'au 27 octobre dans le cadre de l'événement de son histoire.



Pour les fans, Xaris the Soulflayer, un mage rusé et manipulateur, rejoint également le roster. Il fera l'objet de son propre événement d'invocation à durée limitée à partir du 18 octobre, et Lucius et Razaak recevront des renforts en même temps que lui.



Alors que certains héros du jeu, comme Lust, récemment réédité, ont un style décalé, Kigiri apporte un ton plus sérieux. Compte tenu de la popularité des personnages sur le thème des samouraïs, Kigiri a toutes les chances de devenir l'un des chouchous des amateurs.

Notre avis sur Watcher of Realms

Pour ceux qui auraient raté sa sortie en 2023, sachez que Watcher of Realms a su conquérir les joueurs grâce à un savant mélange entre inspirations classiques et modernité.



Concrètement, Watcher of Realms (WoR) est un tower defense (TD) captivant aux accents gothiques de type Diablo. Développé par Moonton, les créateurs de Mobile Legends : Bang Bang, WoR se déroule dans un monde fantastique, offrant un mélange d'éléments RPG et de mécanismes de défense tactique, avec plus de 100 personnages au choix, ce qui permet de diversifier les styles de jeu.



Le cœur du jeu consiste à défendre le cœur de l'âme contre des vagues d'ennemis en plaçant stratégiquement des héros, chacun doté de capacités uniques, sur différents points de la carte. L'esthétique gothique du jeu et ses niveaux pleins d'action créent une expérience immersive, bien que la narration, qui implique l'amnésie du personnage et sa quête d'identité, soit assez lénifiante.



Bien que Watcher of Realms initie bien les joueurs à ses mécanismes, le long tutoriel peut sembler excessif, en particulier pour les joueurs expérimentés dans la catégorie TD. La campagne linéaire du jeu offre suffisamment de défi, avec des quêtes secondaires et des missions saisonnières qui viennent briser le rythme. Cependant, le véritable attrait du jeu réside dans sa mécanique de gacha : les joueurs collectent des ressources pour invoquer et améliorer des personnages, bien que l'incitation fréquente aux achats in-app soit parfois frustrante. Pourtant, ces derniers sont loin d'être obligatoires.



Sur le plan visuel, Watcher of Realms impressionne par ses animations et le design détaillé de ses personnages, rappelant les meilleurs du genre comme Diablo. Malgré quelques critiques, notamment en ce qui concerne le modèle économique, le gameplay solide et l'atmosphère immersive du jeu en font l'un des meilleurs titres du genre à l'heure actuelle. Il est disponible sur iOS et sur Android.

Télécharger le jeu gratuit Watcher of Realms