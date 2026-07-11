Notre avis sur Dissidia Duellum Final Fantasy : le dernier spin-off mobile de Square Enix

Dissidia Duellum Final Fantasy est le dernier jeu mobile de Square Enix qui mélange l’univers de Final Fantasy avec un système de combat d’arène en équipe. Sorti en mars 2026, que nous avions manqué, il propose une expérience différente des opus précédents de la série Dissidia.

Présentation de Dissidia Duellum

Dans Dissidia Duellum, des guerriers emblématiques de la saga Final Fantasy (Cloud, Lightning, Warrior of Light, etc.) sont réunis dans le Tokyo moderne pour sauver le monde d’une menace destructrice. Le jeu se présente comme un spin-off d'action avec une direction artistique cel-shaded moderne et des voix japonaises complètes. L’histoire est racontée de manière légère à travers des épisodes de messagerie et des interactions quotidiennes entre les personnages, plutôt qu’une campagne linéaire traditionnelle.

Gameplay du jeu

Contrairement aux autres RPG de la licence, ici le cœur du jeu repose sur des combats 3 contre 3 en équipe. Deux équipes affrontent des monstres tout en essayant de vaincre un puissant boss plus rapidement que l’adversaire.



Points forts du gameplay :

Système de rôles (Melee, Ranged, Agile, Support)

Personnalisation des capacités et des loadouts

Contrôles simplifiés adaptés au mobile

Mode auto disponible

Personnalisation des tenues et collection de musiques Final Fantasy

Les matchs sont rapides (souvent 1 à 2 minutes) et mettent l’accent sur le travail d’équipe et la vitesse. Le matchmaking est basé sur les parties classées.

Différences avec l’original (Dissidia PSP)

Si vous y aviez joué à l'époque sur PlayStation, voici les différences entre les deux titres :

Aspect Dissidia PSP / Duodecim Dissidia Duellum Final Fantasy Format 1v1 action-RPG 3v3 arène PvP Histoire Campagne complète Épisodes légers + messagerie Univers Mondes fantasy Tokyo moderne Durée des matchs Plus longs Très courts (1-2 min) Personnages Débloqués via l’histoire Gacha + Battle Pass Style de combat Bravery / HP Attack Action d’arène orientée équipe

Duellum est beaucoup plus arcade et mobile-friendly que les opus PSP, au détriment de la profondeur narrative et du feeling « jeu de combat » des versions originales.

Notre avis

Les points positifs :

Graphismes cel-shaded agréables

Bonne bande-son Final Fantasy toujours magnifique

Prise en main facile

Fanservice correct pour les amateurs de la licence

Les points négatifs :

Monétisation agressive (gacha, Season Pass avantageux, limitations payantes)

Peu de personnages jouables au départ

Gameplay répétitif sur le long terme

Quelques soucis de matchmaking et d’interface

Pas de localisation française complète

Le jeu plaît aux fans hardcore de Final Fantasy qui veulent du contenu rapide, mais déçoit ceux qui espéraient une expérience plus généreuse et moins orientée monétisation.

NOM_DU_JEU (catégorie) Prix gratuit Réalisation 4,5 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 3 / 5 Equilibre In-App 2,5 / 5 Notre avis 3,5 / 5

Verdict

Dissidia Duellum Final Fantasy est un spin-off mobile correct pour les sessions courtes, mais il souffre d’une monétisation trop présente et d’un manque de profondeur par rapport aux classiques PSP. Si vous êtes un grand fan de la licence et que vous acceptez le modèle free-to-play, il reste intéressant. Sinon, les versions consoles restent largement supérieures.



On regrette d'ailleurs Final Fantasy Brave Exvius qui était un RPG mobile plus traditionnel, généreux et narratif, qui a su durer près de 10 ans avant sa fermeture (un remake console, Final Fantasy Resonance, sortira en octobre 2026).

Télécharger le jeu gratuit DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY