Golf In One Club : le jeu de golf qui donne envie de revenir chaque semaine ! 

Il existe des dizaines de jeux de golf de poche sur mobile pour les pocketgamers, des très bons comme Cozy Golf, PGA Tour Pro Golf, Dinkigolf ou encore What The Golf, mais Golf In One Club réussit à se démarquer grâce à une formule simple, addictive et surtout bien pensée pour les joueurs occasionnels comme les plus réguliers.

Golf In One Club a une particularité

Ce qui rend Golf In One Club particulièrement agréable, c’est son système de tournois hebdomadaires : chaque semaine, un tout nouveau parcours est généré aléatoirement, avec un classement frais qui remet tout le monde à zéro. Les trois meilleurs joueurs de la semaine précédente sont même mis en avant. Résultat ? On a vraiment envie de revenir jouer régulièrement.



Comme dans tout bon jeu mobile, les contrôles sont ultra-minimalistes (un seul doigt suffit) tout en restant précis, et le vent aléatoire ainsi que les positions de trous qui changent empêchent le titre du jour de devenir répétitif.



Pour résumer, voici les points forts du jeu :

Nouveau parcours chaque semaine avec un classement qui se réinitialise

Mode Hole In One Challenge avec son propre classement hebdomadaire

Système de progression du rang Rookie jusqu’à Legend

Statistiques détaillées sur chaque coup (birdies, bunkers, putts…)

Parcours sociaux de 9 ou 18 trous selon le temps dont vous disposez

Sauvegarde automatique qui reprend exactement là où vous vous êtes arrêté

Vent aléatoire et trous repositionnés pour plus de rejouabilité

Ambiance détendue et colorée, parfaite pour des sessions courtes ou longues

Disponibilité et prix

Gratuit avec achats in-app (2,99 €)

Conçu pour iPhone et iPad

Développeur : Adam Rogan

Verdict iPhoneSoft

Golf In One Club est un bon petit jeu de golf casual qui mise sur la simplicité et la compétition hebdomadaire. Il ne révolutionne pas le genre, les règles du golf étant respectées, mais son format « une partie rapide par jour » et ses tournois hebdomadaires devraient plaire à ceux qui cherchent un jeu de golf détendu sans prise de tête. On apprécie aussi son style graphique cubique décalé.



Les pubs sont un peu envahissantes, heureusement les in-apps permettent de s'en débarrasser pour le prix de deux baguettes. Mieux, le développeur est à l'écoute et hyper réactif.

Vous êtes fan de jeux de golf sur mobile ? Vous allez tester Golf In One Club ?

Télécharger le jeu gratuit Golf In One Club