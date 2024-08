What the Golf met le paquet sur l'Apple Vision Pro

Le populaire What the Golf, disponible depuis 2019 sur Apple Arcade, a été porté sur le Vision Pro en février dernier, lors du lancement du casque. Il offrait le même contenu que sur iPhone, iPad et Mac. Avec la nouvelle grande mise à jour 20.5.2, le jeu de golf passe un cap avec 15 nouvelles zones comprenant plus de 100 niveaux spatiaux et 200 défis à relever.

Découvrez WHAT THE GOLF en réalité virtuelle

Nous avons ajouté quelques niveaux d’une galaxie très, très lointaine. N’oubliez pas d’aller jeter un œil sur le jeu vers le 4 mai. Que le morse soit avec vous !

Le jeu existe sur les appareils traditionnels d'Apple depuis 2019, avant donc d'être lancé sur l'Apple Vision Pro il y a trois mois. Cette fois, les développeurs de Team17, les créateurs de la célèbre licence Worms, ont ajouté du contenu à jouer sur le casque. Les joueurs découvriront plus de cow-boys, de portails, d'œufs, de crabes, de boîtes en carton sournoises, et plus encore. Oui, c'est assez loufoque.



Pour jouer sur l'Apple Vision Pro, un simple pincement des doigts permet aux utilisateurs de préparer le coup parfait, le parcours de golf pouvant être joué n'importe où, dans son canapé, dans son lit ou aux toilettes par exemple.



Regardez le trailer vidéo de What The Golf :

Notre avis sur What the Golf

What the Golf est, comme son nom l'indique, un jeu de mini-golf destiné aux personnes qui... détestent ce sport. Le but est toujours d'envoyer la balle dans le trou, mais chaque trou est singulier, avec des mécanismes de jeu différents à surmonter. Quand on démarre un nouveau niveau, on se demande qui a bien pu penser à ça, un titre totalement décalé mais tellement jouissif.



What the Golf peut être téléchargé depuis l'App Store sur tous les appareils Apple, mais nécessite un abonnement à Apple Arcade à 6,99 € par mois. Retrouvez des titres pour le casque comme Game Room, Super Fruit Ninja et autre Crossy Road Castle.

Télécharger le jeu WHAT THE GOLF?