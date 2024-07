Les échecs de Game Room passent aux "Spatial Persona" !

Game Room est une application parue en début d'année sur Apple Arcade qui permet de jouer entre amis à plusieurs jeux classiques comme les échecs, la bataille navale, la dame de pique ou encore le solitaire sur iPhone, iPad et Vision Pro. Mais avec la dernière mise à jour parue hier, Game Room tire parti des Spatial Persona. Tout de suite, les parties prennent une autre dimension !

La dernière mise à jour du jeu permet en effet à plusieurs personnes de jouer à distance, mais comme s'ils étaient dans la même pièce. Grâce au casque d'Apple et aux Personas spatiaux, vous pouvez lancer une partie d'échecs et partager le plateau même si vous êtes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, regardez ce tweet vidéo :

.@jetscott and I playing (poorly) the most high tech game of chess using Vision Pro’s new spatial personas. An elevated sense of social presence more seamless than uncanny. pic.twitter.com/7MziFmE7HJ