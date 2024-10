Game Room ajoute le Backgammon sur Vision Pro

Cela fait quelques mois que l’Apple Vision Pro est disponible et, malgré un volume de ventes plus faible que prévu, certains développeurs continuent d'y investir du temps et de l'argent. C'est le cas de Resolution Games qui a mis à jour son excellente Game Room, une application permettant de jouer à des jeux de société classiques en réalité augmentée, superposés à l’environnement réel. Après la bataille, le solitaire, les échecs ou encore les dames, voici le Backgammon.

Game Room ajoute un nouveau jeu

Ce n’est évidemment pas le futur Resident Evil 2 Remake ou le dernier Assassin's Creed Mirage, mais avec un choix très large de jeux de sociétés classiques, il y a de quoi s’amuser dans Game Room, même à des milliers de kilomètres d'un ami par exemple.

La nouveauté n'est autre que le Backgammon, dont les origines remontent à l’Antiquité, un jeu qui mêle chance et stratégie, où les joueurs doivent retirer leurs pièces du plateau avant leur adversaire. On y joue depuis six millénaires en Asie Mineure, où les plus vieux plateaux ont été datés de 5 000 ans avant JC. Ce jeu est aussi connu sous le nom de “tric-trac”.

Les règles basiques du Backgammon :

Le Backgammon se joue sur un plateau composé de 24 flèches, appelées points ou cases, disposées en alternance de couleurs pour faciliter le comptage des déplacements. Chaque joueur dispose de 15 pions d’une couleur spécifique qu’il déplace d’un point à l’autre selon le résultat de deux dés.

La partie se déroule entre deux joueurs qui tentent d’amener tous leurs pions dans leur zone de jeu appelée "jan intérieur", puis de les sortir du plateau. Le premier joueur à retirer ses 15 pions du plateau remporte la partie.

Accessible et addictif, le backgammon est à portée de main grâce à la version immersive de Game Room.

Si Game Room ne transforme pas les jeux que l'on connait, il permet de s'amuser "comme en vrai" avec des personnes non présentes à vos côtés. De quoi exploiter, un peu, les capacités du casque vendu à partir de 3 999 euros. Bien évidemment, on attend bien plus de la part de cet appareil qui, selon Apple, vise à remplacer le Mac à terme.

Télécharger le jeu Game Room