Les vers sont de retour sur mobile avec Worms W.M.D Mobilisation

Il y a des licences cultes qui font toujours un effet indicible auprès des joueurs. Worms en fait partie, un jeu aussi accessible que tactique. Et bien, sans crier gare, Team17 vient de publier un nouvel opus sur mobile nommé Worms W.M.D : Mobilisation. Une agréable surprise qui s'accompagne d'une jolie bande-annonce à visionner ci-dessous.

Worms attaque à nouveau l'App Store et le Play Store

Après quelques essais déroutants (Worms 3D ou Worms Rumble) , Team17 revient aux sources de la saga avec un jeu en 2D et qui prend place dans des décors destructibles tous plus fous les uns que les autres. Niveau contenu, Worms W.M.D : Mobilisation vous avez droit à 10 missions d'entraînement suivies de 20 missions de campagne à la difficulté progressive. Mais la partie solo n'est évidemment pas seule, puisque plusieurs modes multijoueurs sont également disponibles pour s'amuser en local ou en ligne, entre amis ou avec des inconnus. L'occasion de faire feu de tout bois et de faire joujou avec es 50 armes et outils mis à disposition (sainte grenade, mouton explosif, Jetpack, etc), dont certaines sont inédits. Pour innover, les petits gars de Team17 ont d'ailleurs ajouté trois éléments qui feront saliver tous les amateurs de Worms : les véhicules et les bâtiments qui permettent de diversifier le gameplay, comme vous pouvez aisément l'imaginer. Sans oublier des canons fixes qui sont placés aux endroits stratégiques des niveaux.



Voilà qui s'annonce très bien. Worms WMD Mobilisation ne perdra pas les habitués, mais a de quoi les faire revenir grâce à ces changements. Si le moteur graphique n'a que peu évolué, la patte graphique est à saluer, notamment à la faveur des dessins faits main des décors. Les vers ont d'ailleurs subi un petit lifting.

Les vers sont de retour dans le jeu le plus destructeur jamais sorti ! Avec son look 2D dessiné à la main, de nouvelles armes, de l'artisanat, des véhicules et des bâtiments ainsi que le retour des armes et de la jouabilité si appréciées, Worms W.M.D : Mobilisation est tout simplement le meilleur jeu de la série.

Accessible, prenant et hilarant, Worms W.M.D : Mobilisation est LA bonne surprise de la semaine et probablement l'un des jeux de l'année. Si vous aimez la licence et que vous voulez notre avis, foncez sur ce titre premium dont le prix est dérisoire par rapport à ses homologues sur consoles et PC. Worms WMD est également visible sur le Play Store.



Pour information, Worms 1, Worms 2, Worms 3 et Worms 4 sont toujours disponibles sur App Store.

Télécharger Worms W.M.D : Mobilisation à 5,99 €