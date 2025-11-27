Cozy Golf : le jeu de golf qui vous invite à souffler enfin

Dans un monde où les jeux mobiles nous bombardent d'effets, de publicités et de microtransactions, Cozy Golf arrive comme une bouffée d’air frais. Développé avec amour, ce petit bijou propose une expérience de golf délibérément apaisante, sans pression, sans timer, sans compétition toxique.

Découvrez Cozy Golf

Ici, le seul adversaire, c’est le vent léger et la physique rigolote des balles en low-poly qui rebondissent avec malice. Plus de 280 niveaux entièrement faits main vous attendent, répartis sur 35 environnements différents, tous plus chaleureux les uns que les autres : forêts pastel au crépuscule, îles flottantes douces, prairies baignées de lumière dorée… Chaque décor est une invitation à la contemplation. Et cerise sur le green : vous collectionnez de jolies cartes postales au fil de votre voyage, comme de petits souvenirs de vacances relaxantes.



Comme son look le laisse devenir, le gameplay de Cozy Golf est simple et précis : un système de visée intuitif à base de glissé-déposé, quatre clubs à maîtriser (driver, fer, wedge, putter) et une physique réaliste mais jamais punitive. Pas besoin d’être Tiger Woods pour s’amuser : un tutoriel complet vous prend par la main, et même les plus novices enchaînent vite les birdies avec satisfaction.



Surtout, Cozy Golf respecte ses joueurs : un seul achat, zéro pub, zéro achat intégré. Vous payez une fois, vous jouez pour toujours. Un défi quotidien optionnel permet même de comparer doucement vos scores avec vos amis, tout en récoltant une carte postale encourageante.

Le nouveau jeu Cozy Golf en vidéo (iOS) : pic.twitter.com/MjRkbAYiKt — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) November 27, 2025

Une pépite à 2 €

Pour nous, il s'agit d'un vrai coup de coeur, avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment et s'évader sans frustration (ou presque aucune). Quelques petits bugs de jeunesse (rares soucis de toucher ou de vibrations sur certains iPhone) sont déjà en cours de correction.



Bref, si vous cherchez un jeu beau, doux et honnête pour terminer votre journée en beauté, Cozy Golf est le "trou en un" que vous attendiez. Une vraie expérience vidéoludique à moins de 2 €.

Télécharger Cozy Golf à 1,99 €