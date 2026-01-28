Golf Piko : un puzzle game pour les fans de golf

Ah, le golf ! Ce sport qui mêle précision chirurgicale et patience infinie. En tant qu'amateur passionné de jeux vidéo et de golf, j'ai toujours adoré les twists numériques sur ce classique. Et là, Golf Piko arrive comme une bouffée d'air frais : un puzzle golf minimaliste, relaxant, où la stratégie n'écarte pas la satisfaction du "hole in one". Loin de là.

Découvrez Golf Piko

Développé par le prolifique Vikas Pawar, à qui l'on doit des titres comme Odd 8 Ball ce petit bijou transforme le green en grille astucieuse. Pas de clubs compliqués ni de swings physiques : un simple swipe pour lancer la balle en ligne droite.

Mais attention, la simplicité cache une profondeur diabolique ! Évitez murs, eaux, tunnels et déclencheurs ingénieux sur plus de 100 niveaux faits main, répartis en 4 parcours thématiques. Chaque course introduit de nouvelles mécaniques qui testent votre logique, votre timing et votre créativité. Imaginez : un coup parfait qui traverse un labyrinthe de pièges, le tout en quelques traits minimalistes.



Jouable gratuitement sur les 25 premiers trous, Golf Piko vous laisse débloquer les parcours au fil de vos exploits, avec le défi ultime de minimiser les coups. Les succès Game Center et le suivi de progression ajoutent cette couche addictive, tandis que le design épuré - inspiré du vrai golf mais sans le vent ou les bunkers réels - offre une expérience zen, parfaite pour une session chill après une partie de Wii Sports ou un tour sur le parcours.



Personnellement, c'est le genre de jeu qui me fascine. Pas de prise de tête mais un vrai défi dans cette réinvention du mini-golf. Pour 1,99 €, débloquez 75 trous bonus, et probablement plus avec les futures mises à jour. Téléchargez-le dès maintenant et appropriez-vous le green virtuel sur iOS (pas encore disponible sur Android).

Télécharger le jeu gratuit Golf Piko