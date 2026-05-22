Monument Valley 3 est à télécharger gratuitement via Epic Games sur mobile

Bonne nouvelle avant le pont de la Pentecôte pour les amateurs de jeux mobiles : Monument Valley 3 est actuellement entièrement gratuit sur l’Epic Games Store pour les joueurs en Europe et au Japon sur iPhone, et partout sur Android. Une excellente occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce petit bijou du puzzle game sans dépenser un centime.

La saga Monument Valley : un incontournable du jeu mobile

Développée par le studio britannique ustwo games, la série Monument Valley est devenue depuis 2014 une référence dans le monde du jeu puzzle artistique. Chaque opus met en scène des environnements impossibles inspirés des illusions d’optique d’Escher, où le joueur manipule l’architecture, la perspective et la gravité pour guider un personnage à travers des niveaux magnifiques et apaisants.



Le premier Monument Valley a connu un succès planétaire grâce à son esthétique minimaliste, sa bande-son envoûtante et ses énigmes intelligentes. Le deuxième opus (Monument Valley 2) a approfondi l’histoire et introduit de nouveaux personnages, tout en conservant cette identité visuelle unique.

Un boost de popularité grâce à House of Cards

La saga a particulièrement bénéficié d’une exposition inattendue dans la série culte de Netflix House of Cards. Dans la saison 3, le président Frank Underwood (l'ex paria Kevin Spacey) joue à Monument Valley sur sa tablette. Cette apparition a fait exploser les téléchargements du jeu en 2015 et a contribué à le faire connaître bien au-delà du cercle des amateurs de jeux mobiles.

Les atouts de Monument Valley 3

Sorti fin 2024 (d’abord sur Netflix Games), puis rendu disponible en version autonome, Monument Valley 3 suit les aventures de Noor, un apprenti qui découvre que la lumière du monde s’estompe. Il doit partir en quête d’une nouvelle source d’énergie à travers des paysages encore plus vastes et poétiques.



Les points forts de cet opus :

Des environnements encore plus beaux et variés (temples, ruines, mers changeantes)

Un nouveau moyen de transport : un bateau à piloter, qui apporte une dimension d’exploration inédite

Des puzzles toujours basés sur la manipulation de perspective, avec de nouvelles mécaniques (interaction avec d’autres personnages, espaces ouverts)

Une histoire touchante sur le rôle que chacun joue dans le monde

Une direction artistique et une ambiance sonore toujours aussi envoûtantes

L’extension gratuite The Garden of Life qui ajoute plusieurs chapitres supplémentaires

Le jeu reste fidèle à l’esprit de la série : relaxant, contemplatif, sans violence ni chronomètre, parfait pour une séance de détente. Consultez notre test de Monument Valley 3 pour en savoir plus.

La promotion à ne pas manquer

Sur l’App Store et le Google Play, Monument Valley 3 est en téléchargement gratuit, mais il faut payer 6,99 € pour débloquer l’histoire complète + l’extension The Garden of Life. Grâce à l’offre Epic Games Store, les utilisateurs en Europe et au Japon peuvent récupérer la version complète gratuitement (sans achat in-app). C’est l’occasion idéale pour jouer à l’intégralité du jeu sans rien dépenser.

Comment en profiter ?

Téléchargez l’application Epic Games Store sur votre iPhone ou Android, connectez-vous (ou créez un compte) et réclamez Monument Valley 3 tant que l’offre est active.



Si vous aimez les jeux puzzles élégants, apaisants et artistiques, ne passez surtout pas à côté, c'est une pépite !



Sinon, il est toujours disponible sur App Store :

Télécharger le jeu gratuit Monument Valley 3