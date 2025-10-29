Monument Valley 3 revient sur App Store et Play Store

Monument Valley s'est imposé comme une référence depuis son apparition dans la série House of Cards en 2016, un succès amplement mérité grâce à son approche innovante qui a redéfini les standards du puzzle sur écran tactile. Après un deuxième opus en demi-teinte, les trente développeurs d'ustwo games étaient sous pression pour ce troisième volet. Et le verdict est clair : Monument Valley 3 tient toutes ses promesses et va même plus loin. Nous l'avions adoré l'an dernier dans le catalogue de Netflix Games, mais le géant du streaming l'a mis au placard six mois plus tard (ainsi qu'une vingtaine d'autres jeux dont Hadès), certainement parce que les développeurs n'y trouvaient pas leur compte.

Un récit poignant et inspirant

L'histoire de Monument Valley 3 aborde avec finesse les thèmes de l'espoir, de la perte et de l'indépendance. Sans recourir à de longs dialogues, le jeu excelle à transmettre des émotions profondes par des animations subtiles et des interactions entre personnages. Vous incarnez Noor, seule face à un monde en pleine déliquescence, où la montée des eaux menace tout équilibre. Votre mission : guider les habitants, restaurer la lumière et redonner vie à cet univers en péril.



L'esthétique s'inspire de l'art contemporain, avec des niveaux évoquant une floraison chaotique et des structures en origami, rompant avec les lignes minimalistes des opus précédents. De quoi jouer avec la perspective pour résoudre des énigmes toujours plus ingénieuses. Un voyage envoûtant dans un monde d'illusions optiques où votre objectif est de traverser les mirages pour réunir les villageois et les conduire vers un nouveau refuge.

Un gameplay raffiné et évolutif

Le gameplay de Monument Valley 3 est pensé avec précision : les premiers niveaux introduisent en douceur les mécaniques de perspective, cœur de la saga. Puis, la complexité s'accroît, invitant à scruter chaque détail de l'écran pour déceler les indices qui débloquent la suite.



Contrairement à l'opus de 2017, qui peinait à renouveler la formule, ce troisième volet apporte de vraies innovations. Des niveaux aquatiques et des éléments naturels intègrent des thématiques écologiques et introspectives. L'eau monte inexorablement, submergeant les architectures iconiques, tandis que vous naviguez sur des étendues liquides symbolisant un renouveau. Le jeu alterne structures labyrinthiques rigides et zones plus ouvertes – comme des champs de blé ondulants – qui transforment votre façon d'aborder les puzzles.Autre grande nouveauté : des phases de navigation maritime dans certains chapitres. Vous pilotez un esquif sur des eaux agitées pour connecter des énigmes ou explorer de nouvelles parties de la carte, enrichissant à la fois le gameplay et le récit.



Malgré son statut de troisième épisode, Monument Valley 3 évite toute sensation de redite, grâce à des énigmes finement ciselées qui servent directement l'histoire.

Un jeu à nouveau disponible

Sorti avec dix chapitres, le jeu a été agrémenté depuis un an pour notre plus grand plaisir. Mais surtout, initialement lancé en exclusivité via le catalogue Netflix Games (gratuit au téléchargement sur iOS et Android, mais nécessitant un abonnement actif et une connexion au compte streaming), Monument Valley 3 n'est plus réservé aux seuls abonnés de la plateforme. Le titre est désormais accessible en précommande sur l'App Store et le Google Play Store. Les deux premiers volets, Monument Valley et Monument Valley 2, restent quant à eux toujours disponible à l'achat.



Rendez-vous le 3 décembre.

Télécharger le jeu Monument Valley 3