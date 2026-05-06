Old Market Simulator : le simulateur de vie champêtre débarque sur iOS

Old Market Simulator : le simulateur de vie champêtre qui réalise vos rêves de village rustique arrive sur iOS.

Envie de tout plaquer pour tenir un petit marché de village, cultiver vos propres produits et vivre une vie paisible à la campagne ? Old Market Simulator est exactement le jeu qu’il vous faut.



Encore une découverte iPhoneSoft.

Un simulateur à la première personne

Développé par Alcedo Games, ce nouveau life-simulator vous plonge dans une ambiance chaleureuse et relaxante où vous gérez votre propre commerce de produits frais dans trois environnements différents : un village asiatique traditionnel, un bourg européen pittoresque ou une île tropicale paradisiaque.

Old Market Simulator vous permet de construire et de développer votre propre magasin. Cultivez des produits, élevez des animaux, pêchez, fabriquez des articles, engagez des employés et développez votre magasin jour après jour, au fil d'événements saisonniers et de surprises inédites.

Contrairement à beaucoup de jeux du genre, Old Market Simulator se joue à la première personne, ce qui renforce considérablement l’immersion. Vous allez :

Cultiver vos propres fruits et légumes

Élever des animaux

Pêcher dans des eaux calmes ou agitées

Fabriquer des produits artisanaux dans votre atelier

Gérer votre marché, attirer des clients et développer votre affaire

Le jeu propose une progression calme et satisfaisante, avec des événements saisonniers et des défis réguliers qui maintiennent l’intérêt sans jamais stresser. Le pied pour la plupart des joueurs.

6 jours gratuits pour tester

Le jeu est gratuit avec achats intégrés. Vous pouvez jouer les 6 premiers jours en jeu sans rien payer, ce qui laisse largement le temps de découvrir si l’ambiance vous plaît avant de vous engager. Le prix du jeu complet est de 9,99 €.

Les graphismes low-poly assumés donnent un charme particulier au titre et contribuent à son atmosphère reposante et chaleureuse.

Notre avis

Si vous êtes fan de jeux comme Stardew Valley mais que vous cherchez une expérience plus orientée commerce et marché de village, Old Market Simulator est une très bonne surprise sur iOS. Son style décontracté, sa vue à la première personne et ses trois ambiances différentes en font un excellent défouloir anti-stress.



Allez-vous le télécharger ? Préférez-vous l’ambiance asiatique, européenne ou tropicale ? Pas de version Android annoncée à date.

Télécharger le jeu gratuit Old Market Simulator Mobile